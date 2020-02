«Άγριες Μέλισσες»: Η ανατροπή της ανατροπής -Ο γιατρός που θα αναστατώσει την Θεοδοσία

Το ντεμπούτο του στις «Άγριες Μέλισσες» θα κάνει απόψε ο ηθοποιός Δημήτρης Σαμόλης, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον ρόλο του γιατρού, Αλέξανδρου Βασταρδή.

Ο Αλέξανδρος Βασταρδής είναι ένας νέος και γοητευτικός γυναικολόγος, στη Λάρισα. Η καλή του φήμη οδηγεί τον Νικηφόρο και τη Δρόσω να ζητήσουν τη βοήθειά του στο ζήτημα της εγκυμοσύνης. Σύντομα όμως, ο Βασταρδής θα μπει στη ζωή της Θεοδοσίας, φέρνοντας τα πάνω κάτω στη σχέση της με τον Λάμπρο. Η παρουσία του θα είναι καταλυτική στη σχέση του ζευγαριού, προκαλώντας συνέπειες που κανείς δεν υπολόγιζε.

Άγριες Μέλισσες: Who is Who Δημήτρης Σαμόλης

Ο Δημήτρης Σαμόλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, τελειώνοντας παράλληλα και τη Νομική Σχολή Αθηνών.

Εργάστηκε για μερικούς μήνες ως δικηγόρος, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι «δεύτερη ζωή δεν έχει», και αποφάσισε να φύγει από τις δικαστικές αίθουσες και να μετακομίσει στις θεατρικές και μουσικές σκηνές. Μεταξύ άλλων, έχει παίξει σε παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Φέτος ενσαρκώνει τον Ίωνα Δραγούμη στο θέατρο Χώρα, στην παράσταση Μαρίκα του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή.