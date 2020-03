To βίντεο της Στεφανίας ψηφίστηκε ως το καλύτερο από φαν της Eurovision

To “Supergirl” το τραγούδι με το οποίο η νεαρή Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision στο Ρότερνταμ, φάνηκε να έχει πολύ θετική ανταπόκριση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα τα τραγούδια και των 41 χωρών που θα συμμετάσχουν φέτος στο διαγωνισμό, αλλά ήδη τα γραφεία στοιχημάτων έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για κάποια φαβορί.

Συγκεκριμένα τα στοιχήματα θέλουν στις πρώτες θέσεις, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, την Ισλανδία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, ενώ από κοντά ακολουθεί και η συμμετοχή της Ιταλίας και η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση.

Ωστόσο με το που παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ της ελληνικής συμμετοχής πολλοί φαν του διαγωνισμού φάνηκαν να ενθουσιάζονται με το κομμάτι της Στεφανίας.

Μάλιστα σε ψηφοφορία που έκανε ένα από τα πιο γνωστά sites των φαν της Eurovision, το wiwibloggs.com, το “Supergirl” κατέκτησε αμέσως την πρωτιά, λίγες μόνο ώρες μετά την πρώτη παρουσίαση του κομματιού.

Δείτε αναλυτικά πως μοιράστηκαν οι ψήφοι 16.305 φαν της Eurovision που ψήφισαν στο wiwibloggs το περασμένο Σαββατοκύριακο επιλέγοντας τα αγαπημένα τους κομμάτια από τα 24 που έχουν ήδη παρουσιαστεί επίσημα.

Greece: Stefania “Superg!rl” 16.09% (2,623 votes)

Lithuania: The Roop “On Fire” 13.24% (2,158 votes)

Albania: Arilena Ara “Shaj” 12.41% (2,024 votes)

Romania: Roxen “Alcohol You” 7.86% (1,281 votes)

Iceland: Daði & Gagnamagnið “Think About Things” 5.99% (977 votes)

Germany: Ben Dolic “Violent Thing” 5.42% (884 votes)

Serbia: Hurricane “Hasta la vista” 5.04% (821 votes)

Norway: Ulrikke Brandstorp “Attention” 4.8% (782 votes)

Ukraine: Go_A “Solovey” 3.85% (628 votes)

Italy: Diodato “Fai rumore” 3.4% (554 votes)

Australia: Montaigne “Don’t Break Me” 3.1% (505 votes)

United Kingdom: James Newman “My Last Breath” 2.48% (404 votes)

Belgium: Hooverphonic “Release Me” 2.06% (336 votes)

Latvia: Samanta Tīna “Still Breathing” 2.05% (334 votes)

Poland: Alicja Szemplińska “Empires” 2.02% (330 votes)

Armenia: Athena Manoukian “Chains on You” 1.97% (321 votes)

Spain: Blas Cantó “Universo” 1.64% (267 votes)

Croatia: Damir Kedžo “Divlji vjetre” 1.55% (252 votes)

Czech Republic: Benny Cristo “Kemama” 1.36% (221 votes)

France: Tom Leeb “The Best In Me” 0.86% (141 votes)

Estonia: Uku Suviste “What Love Is” 0.8% (131 votes)

Belarus: VAL “Da vidna” 0.76% (124 votes)

Slovenia: Ana Soklič “Voda” 0.64% (104 votes)

Moldova: Natalia Gordienko “Prison” 0.61% (103 votes)