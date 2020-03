Για αυτά τα 3 ζώδια ο Μάρτιος θα είναι ένας πολύ τυχερός μήνας

Μπορεί ο Ερμής να παραμείνει ανάδρομος μέχρι και τις 10 Μαρτίου, αλλά αυτός ο μήνας, ήδη έχει αρχίσει να δείχνει σε τρεις εκπροσώπους του ζωδιακού πως θα είναι ένας πολύ θετικός μήνας για αυτούς και ας ζορίζονται όλοι οι άλλοι.

Όπως αναφέρει το marieclaire.gr, αυτά τα τρία ζώδια έχουν ήδη αρχίσει να περνούν καλύτερα γιατί πολύ απλά είναι ο Μάρτιος είναι ο μήνας τους και πρέπει να τον εκμεταλλευθούν αναλόγως.

Κριός (21 Μαρτίου – 20 Απριλίου)

Χρόνια πολλά αγαπητοί Κριοί! Η άνοιξη είναι η εποχή σας και τα γενέθλιά σας σηματοδοτούν την αρχή μιας ολοκαίνουργιας περιόδου: Σας αξίζει και με το παραπάνω το δώρο της ελπίδας, της χαράς και της ζεστασιάς μετά από μία μακρά και σκληρή χειμερινή περίοδο. Εδώ έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία για να ξαναμοιράσετε την τράπουλα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε κάτι με όλες σας τις δυνάμεις, το όνομά σας είναι γραμμένο με φωσφορούχο πάνω στην επικείμενη νέα σελήνη. Από την άλλη, η Αφροδίτη στον Ταύρο θα βάλει φωτιά στο δεύτερό σας οίκο που εκπροσωπεί χρήματα, αξίες και απολαύσεις κάνοντάς σας επιτέλους να αισθανθείτε ασφαλείς στον εξώστη του Master Chef εεε… Να αισθανθείτε ασφαλείς που τόσο το χρειάζεστε εννοούμε. Ο Ουρανός θα προσπαθήσει να σας τη χαλάσει με διάφορες αναπάντεχες βλακείες από το πουθενά, αλλά φοβέρα δε σας σκιάζει καμιά. Κι αυτό έχει σημασία.

Ταύρος (21 Απριλίου – 20 Μαΐου)

“I’m your Venus I’m your fire At your desire”, φαντάζομαι το ξέρετε το άσμα. Η Αφροδίτη που είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου παίζει εντός έδρας αυτόν το μήνα, οπότε ας πούμε ότι περνάτε καλά κι αυτό μόνο απαρατήρητο δε μπορεί να περάσει. Παρότι ενδέχεται να τα βάλει με τον Ουρανό (προφανώς αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο), ο δεύτερος δε θα καταφέρει πολλά γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι ζημιά ήταν να προκαλέσει την έκανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δε σας άφησε σε ησυχία. Αφήστε που ως τώρα αποδείχθηκε εξαιρετικά απελευθερωτικός, αποβάλλοντας από τη ζωή σας όση τοξικότητα υπήρχε. Προσοχή όμως με τον ανάδρομο Ερμή που θα φέρει μικροπροβλήματα στη δουλειά σας αν δε διπλοτσεκάρετε ό,τι κάνετε. Κατά τ’ άλλα, τα λουλουδάκια ανθίζουν, οι μελισσούλες είναι στα φόρτε τους και εσείς λάμπετε Μπάμπη μας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τελευταία ο Κρόνος σας έχει κατσικωθεί και ησυχία δεν έχετε. Το Μάρτιο, αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα και αμέσως αισθάνεστε πολύ καλύτερα, βλέπετε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Για την ώρα και μέχρι τον Μάιο, τον επωμίζεται ο Υδροχόος, οπότε φροντίστε να εκμεταλλευθείτε αυτό το ευοίωνο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί βέβαια, να αποδείξετε ότι χωνέψατε το μάθημα που πήρατε τα τελευταία δύο χρόνια και ότι μπορείτε να το εφαρμόσετε στις επόμενες εμπειρίες σας. Η Αφροδίτη λοιπόν, μπαίνει στον Ταύρο και ο δικός σας πέμπτος οίκος της αγάπης, του ρομάντζου και της δημιουργικότητας ενισχύεται όσο δε φαντάζεστε. Τόσο που πιθανότατα να μην είστε μόνοι στο εξής…