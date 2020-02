Δυο σταρ φρόντισαν να διορθώσουν μια… γκάφα των Όσκαρ [βίντεο]

Μια από τις πιο… αμήχανες στιγμές στη χθεσινή λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων, ήταν όταν η ταινία Parasites (Παράσιτα) πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Οι διοργανωτές έκαναν… γκάφα, αλλά ευτυχώς δυο πασίγνωστοι σταρ έσπευσαν να… σώσουν την κατάσταση.

Την απονομή του βραβείου καλύτερης ταινίας έκανε η Jane Fonda.

Η 82χρονη σταρ του σινεμά, συγκινήθηκε όταν το κοινό σηκώθηκε όρθιο και την καταχειροκρότησε και μετά ανακοίνωσε πως το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το πήρε η κορεάτικη ταινία “Παράσιτα”, που χθες σάρωσε τα βραβεία.

Οι συντελεστές και οι παραγωγοί της ταινίας ανέβηκαν όλοι επί σκηνής. Όμως όταν άρχισαν να βγάζουν τους λόγους τους, οι διοργανωτές των Όσκαρ, άρχισαν να χαμηλώνουν τα φώτα επί σκηνής, ενώ ακόμα δεν είχαν ολοκληρώσει τις ομιλίες τους όλοι οι συντελεστές.

Τότε δυο σταρ που κάθονταν στις πρώτες σειρές: ο Tom Hanks και η Charlize Theron, άρχισαν να φωνάζουν και να κουνούν τα χέρια τους ζητώντας από τους διοργανωτές των Όσκαρ, να αφήσουν όλους τους συντελεστές της ταινίας “Παράσιτα” να ολοκληρώσουν τις ομιλίες τους.

Και όπως θα δείτε οι δυο σταρ κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό και να πετύχουν το στόχο τους.

WHO ELSE IS WEEPING pic.twitter.com/SzrldcrtMS

— Variety (@Variety) February 10, 2020