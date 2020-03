Επιστρέφει το Gossip Girl και αυτή είναι η νέα Serena [εικόνες]

Η Blake Lively κατάφερε να γίνει σταρ πρώτου μεγέθους όταν ερμήνευσε το ρόλο της Serena στην τηλεοπτική σειρά Gossip Girl, η οποία μετά από πάνω από 8 χρόνια επιστρέφει στην tv.

Η streaming υπηρεσία της WarnerMedia, που σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με το όνομα «HBO Max», παρήγγειλε 10 ωριαία επεισόδια μίας νέας εκδοχής της σειράς που έκανε φίρμες τους Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford και Ed Westwick.

Τα σχέδια για το reboot προχωρούν γρήγορα και πλέον βρέθηκε η πρωταγωνίστρια! Πρόκεται για την Emily Alyn Lind (Code Black, Sacred Lies, Revenge, The Babysitter, Doctor Sleep), η οποία θα υποδυθεί την Aubrey μία έφηβη, η οποία έχει μακροχρόνια σχέση και έχει αρχίσει να αναρωτιέται τι άλλες περιπέτειες κρύβει η ζωή για εκείνη. Η Emily προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια καθώς είναι κόρη της Barbara Alyn Woods, που έπαιζε στο One Tree Hill και στο Honey, I Shrunk the Kids.

H 19χρονη Emily που θα είναι στην ουσία η νέα Serena, έσπευσε η ίδια να επιβεβαιώσει την είδηση με το να γράψει στο Instagram :seen u soon upper east side, xoxo ;)