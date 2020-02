Κατάρριψη ελικοπτέρου στο Ιντλίπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκε σύμφωνα με βίντεο στο διαδίκτυο κοντά στο Nayrab του Idlib της Συρίας.

Παραμένει άγνωστο σε ποιες δυνάμεις ανήκει, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες λένε πως ανήκει στο Συριακό στρατό.

BREAKING: Helicopter reportedly shot down near Nayrab in Idlib, Syria. pic.twitter.com/ihskTXenWW

— Conflict News (@Conflicts) February 11, 2020