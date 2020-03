Κοροναϊός : Συγγραφέας «προέβλεψε» την εξάπλωσή του από το 1981

Θεωρίες συνωμοσίας που αναφέρουν ότι ο Αμερικανός συγγραφέας και μετρ του τρόμου, Ντιν Κουντζ προέβλεψε το ξέσπασμα του κοροναϊού σχεδόν πριν από 40 χρόνια πιθανότατα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω ομοιοτήτων στο βιβλίο με τα όσα συμβαίνουν σήμερα.

Στο θρίλερ του 1981 «The Eyes of Darkness» ο Ντιν Κουντζ περιγράφει έναν θανατηφόρο ιό, που ονομάζεται «Wuhan-400», φέρει δηλαδή το όνομα της κινεζικής πόλης που είναι γνωστή ως το επίκεντρο της επιδημίας του κοροναϊού.

«Σε ένα μυθιστόρημα γραμμένο το 1981 προβλέφθηκε η έξαρση του κοροναϊού!» έγραψε ο Νικ Χίντον, ο οποίος ανάρτησε στο Twitter screenshot τα σχετικά αποσπάσματα από το βιβλίο.

http://

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl

— Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020