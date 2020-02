Κορωνοϊός: Ακόμη και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε με μάσκα προστασίας! [video]

Ο απολογισμός της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, της νέας δηλαδή ιογενούς πνευμονίας 2019-nCoV ξεπέρασε τους 900 νεκρούς στην Κίνα, την ώρα που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με το πρόσωπο καλυμμένο με μάσκα προστασίας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Κινέζων καλύπτουν εδώ και εβδομάδες τα πρόσωπά τους από τον φόβο της νέας ιογενούς πνευμονίας, αλλά ο ισχυρός άνδρας του κινεζικού καθεστώτος είχε μέχρι στιγμής αποφύγει να μιμηθεί τους συμπατριώτες του.

Ενώ η επιδημία ξέσπασε τον Δεκέμβριο σε συνοικία της πόλης Ουχάν και μέχρι στιγμής τα καταγεγραμμένα και ανακοινωμένα κρούσματα είναι 40.000, σύμφωνα με τον τελευταίο, επίσημο, απολογισμό, ο Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε σήμερα συνοικία του Πεκίνου για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε με μάσκα προστασίας

Video: Chinese President Xi Jinping inspected the #novelcoronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing on Monday afternoon. Xi visited residents and staff in a community in Chaoyang District to learn about the situation of the frontline work. https://t.co/n2zr4Ckifs pic.twitter.com/fYLk7DqIzs

— Global Times (@globaltimesnews) February 10, 2020