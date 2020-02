Πήγε να αποδείξει με πύραυλο ότι η Γη είναι επίπεδη και σκοτώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Πέθανε προσπαθώντας να εκτοξευθεί στο διάστημα για να ανακαλύψει αν όντως η Γη είναι επίπεδο ο Μάικ Χιούτζες.

Ο 64χρονος Αμερικανός πιλότος έφτιαξε έναν αυτοσχέδιο πύραυλο ο οποίος συνεντρίβη δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του. Πλάνα από το εγχείρημα του Χιούτζες δείχνουν το αερόστατο να πέφτει μόνο του στο έδαφος.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020