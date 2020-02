Πολιτική αστάθεια στη Γερμανία – Τι σημαίνει η παραίτηση της Κάρενμπαουερ;

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας η Άννα Κάρενμπάουερ διάδοχος της Μέρκελ στην αρχηγία του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία νέα εποχή πολιτικής αστάθειας στην Γερμανία.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφασή της να αποχωρήσει ήρθε μετά από τις επίμαχες τοπικές εκλογές στις 6 Φεβρουαρίου που οδήγησαν τα μέλη του κόμματός της στο μικροσκοπικό ανατολικό κράτος της Θουριγγίας να επιλέξουν – ενάντια στις επιθυμίες της – να συνεργαστούν με το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, το AfD, πράγμα που συνιστά παραβίαση της πολιτικής CDU.

Το CDU προσπάθησε να κερδίσει περισσότερους ψήφους στις τοπικές εκλογές, με τα υπόλοιπα κόμματα στα δεξιά και στα αριστερά επηρέασαν τους ψηφοφόρους. Σε γενικές γραμμές, η διάδοχος της Μέρκελ είναι πιο συντηρητική από τη Καγκελάριο, ιδιαίτερα σε κοινωνικά ζητήματα όπως ο γάμος των ομοφυλόφιλων.

Γιατί παραιτήθηκε;



Στις 6 Φεβρουαρίου, το CDU από κοινού με το AfD εξέλεξαν έναν ελεύθερο δημοκράτη υπέρ των επιχειρήσεων, ως πρωθυπουργό της Κεντρικής και Ανατολικής Θουριγγίας, απομακρύνοντας την πιο δημοφιλή αριστερή πτέρυγα και παραβιάζοντας την πολιτική της CDU να αρνηθεί να συνεργαστεί με AfD.

Η Μέρκελ καταδίκασε τη συμμαχία, χαρακτηρίζοντάς την “ασύδοτη”. Είπε ότι «δεν κερδίζετε πλειοψηφίες με τη βοήθεια της Alternative für Deutschland», ενώ πολλοί είδαν το περιστατικό ως ένδειξη ότι η Κάρενμπάουερ έχασε τον έλεγχο του κόμματός της.

Τι σημαίνει η παραίτηση της Κάρεμπαουερ για το CDU;



Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Μέρκελ ήταν ηγέτης του CDU, ενός κεντροδεξιού κόμματος που κάτω από την ηγεσία της, έτεινε περισσότερο προς το κέντρο. Έχει υπηρετήσει ως καγκελάριος για περισσότερα από 14 χρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας της, κατόρθωσε να διατηρήσει τη γερμανική οικονομία, καθιστώντας την μία από τις ισχυρότερες οικονομίες στην Ευρώπη

Η Κάρενμπάουερ υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Μέρκελ, που θα φέρει την κληρονομιά και το όραμά της στην επόμενη δεκαετία της γερμανικής πολιτικής. Η παραίτηση της, καθώς και η απόφαση του CDU να συνεργαστεί με το AfD στη Θουριγγία, έχει εκθέσει κάποια αδύναμα σημεία του κόμματος, προκαλώντας ερωτήσεις σχετικά με το πώς πρέπει το CDU να περιηγηθεί σε ένα όλο και περισσότερο πολωμένο πολιτικό τοπίο.

Στο CDU, έχει αναπτυχθεί η άποψη σχετικά με το αν το κόμμα πρέπει να μετακινηθεί προς τα δεξιά και αν ναι, αν πρέπει να το κάνει σε οικονομικά ή πολιτιστικά θέματα, ενώ την ίδια ώρα χάνει ψήφους στο αριστερό κόμμα Green.

Τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία να προχωράει;



Σύμφωνα με ειδικούς, το περιστατικό στη Θουριγγία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη κυριαρχία της AfD στη γερμανική πολιτική και επίσης ρίχνει φως στη φθίνουσα δύναμη των κεντρώων συνασπισμών στη Γερμανία.

Κάποιοι άλλοι αναλυτές, υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως τα κεντρώα κόμματα έχουν αρχίσει να χάνουν εξουσία μπορεί να είναι θετικό για τη γερμανική δημοκρατία.

Τime: A Far Right Scandal Pushed Merkel’s Successor to Resign. Here’s How That Could Change Germany’s Political Future – BY MÉLISSA GODIN

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής