Ράγισε καρδιές η Jennifer Hudson στο NBA All Star Game [βίντεο]

Χθες έγινε η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στις ΗΠΑ με το NBA All Star Game, αλλά όλοι βούρκωσαν όταν η Jennifer Hudson τραγούδησε για τον αδικοχαμένο Kobe Bryant και τη κόρη του.

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τη μέρα που ο διάσημος μπασκετμπολίστας και η 13χρονη κόρη του Gigi (Gianna Maria-Onore) βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια, που συνολικά στέρησε τη ζωή σε 9 άτομα και κανείς δεν τους έχει ξεχάσει.

Και χθες το βράδυ όλοι λύγισαν όταν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και διάσημη τραγουδίστρια Jennifer Hudson τραγούδησε στο All Star Game στο Σικάγο ενώ παράλληλα βλέπαμε ένα συγκινητικό βίντεο που δημιούργησε ο Dr Dre για τον Kobe και την κόρη του.

Jennifer Hudson with an amazing tribute dedicated to Kobe & GiGi #NBAAllstar #NBA #KobeTribute pic.twitter.com/weaxEitJWq

— Jose (@JmesaSports) February 17, 2020