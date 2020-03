8 ταινίες πορνό που έχουν πλοκή και πού να τις δείτε

Οι γυναίκες βλέπουν πορνό. Ίσως όχι όσο οι άνδρες αλλά σε μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, οι περισσότερες ταινίες αφορούν ένα delivery boy ή έναν υδραυλικό που κάνει την εμφάνισή του αναπάντεχα. Γιατί θα πρέπει να καταργήσουμε όμως μία ωραία ιστορία για μία σκηνή σεξ;

Οι πιο ωραίες ερωτικές ταινίες είναι αυτές που συμπεριλαμβάνουν δράμα, χέσεις και άλλα πράγματα πέρα από γεντικά όργανα σε πρώτο πλάνο. Κάποιες φορές όμως είναι δύσκολο να τις εντοπίσεις. Παρακάτω έχουμε μια λίστα από ταινίες που συνδυάζουν το σεξ με ωραία πλοκή. Ταινιες με ηθικές αξίες, φεμινιστικά μηνύματα, υψηλού επιπέδου σκηνές και με καλές μουσικές. Κάνοντας κλικ στον τίτλο τους μπορείς να δεις και πού θα τις βρεις.

Barbara Broadcast

Ένας θεατής της την χαρακτήρισε “παιχνιδιάρικη, αστεία και ωραία φτιαγμένη ταινία για ενήλικες, μια γιορτή της ασέλγειας και των γήινων απολαύσεων”. Η ταινία περιγράφε την ιστορία της Barbara Broadcast που είναι μια ευπώλητη συγγραφέας που δίνει μία αισθησιακή συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο σε εστιατόριο στο Manhattan.

Perspective

Αυτή η ταινία είναι αρκετά δημοφιλής ανάμεσα στις ταινίες ενηλίκων μέσα σε αυτή τη χρονιά. Είναι ο ορισμός της ερωτικής τέχνης. Μια ιστορία απιστίας, έντονου πάθους και του πώς οι άνθρωποι αντιδρούν όταν οι αξίες που έχουν στη ζωή τους δοκιμάζονται. Έχει ότι αγαπάς σε ένα δράμα ανακατεμένο με τον αισθησιασμό μιας καλής ταινίας πορνό.

A Taste of Joy

Η φεμινίστρια Petra Joy σκηνοθετεί μια ταινία στην οποία βλέπουμε βλέπουμε τα στερεότυπα του πόρνο να αντιστρέφονται. Μια εξαιρετική κινηματογραφική δουλειά με καυτές σκηνές που επικεντρώνονται στις γυναίκες. Τι άλλο να ζητήσεις;

Last Tango

Εμπνευσμένο από “Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι” μιλάει για μια γυναίκα που νοικιάζει κρυφά ένα διαμέρισμα για να ξεφύγει από τον αρραβωνιαστικό της και καταλήγει να έχει σχέση. Η ταινία κέρδισε το Feminist Porn Awards το 2012 για την Καλύτερη Αισθησιακή Διασκευή και αγαπήθηκε για τις δυνατές τις ερωτικές σκηνές και τις γεμάτες συναίσθημα ερμηνείες. Κορυφαία επιλογή αν σου αρέσει ο ρομαντισμός και η πλοκή στις ερωτικές ταινίες.

Diary of Lust

Μια σέξι ερευνήτρια, η Carol Sharp , έρχεται σε ένα αρχαίο ευρωπαϊκό κάστρο για να εξερευνήσει την ιστορία του που φαίνεται πως είναι πολύ ερωτική. Δεν αντιστέκεται από το να εξερευνήσει όμως και τις δικές της επιθυμίες.

Memories Within Miss Aggie

This skin flick takes a classic plot device of the genre—a woman recounting her past sexual encounters—and weaves in elements of Alfred Hitchcock’s Psycho, just for good measure.

The Story of Joanna

Ένας εκκεντρικός και πλούσιος άνδρας πεθαίνει από μια μυστηριώδη ασθένεια. Μια νεαρή κοσμοπολίτης. Ένα σχέδιο αποπλάνησης. Είναι τα στοιχεία που υπάρχουν και αρκούν για να κάνουν αυτή την ταινία εξαιρετική.

The Fashionistas

Όταν μιλάμε για ταινίες με πλοκή η συγκεκριμένη, που μιλάει για έναν σχεδιαστή μόδας που ανακαλύπτει την underground S&M σκηνή, είναι η κορυφαία επιλογή. Θεωρείται από πολλούς λάτρεις του πορνό μια από τις καλύτερες ταινίες ενηλίκων που έχει ποτέ φτιαχτεί. Γυρίστηκε από τον πρωταγωνιστή-πορνό-που-έγινε-σκηνοθέτης John Stagliano. Έχει μάλιστα κερδίσει και βραβεία.

Πηγή: marieclaire.com