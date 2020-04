Η Αμάντα Λιρ ήταν άντρας ή γυναίκα;

Στην Ελλάδα το ερώτημα μας βασάνισε μετά από τη διαφήμιση της μπύρας Άμστελ, όπου ακουγόταν το περίφημο τραγούδι με την αισθαντική φωνή της. Give a bit of hmm to me.

Η Αμάντα Λιρ γεννήθηκε στο Ανόι το 1931 ή στο Χονκ Κονγκ το 1941. Μπορεί να γεννήθηκε και στην Τρανσυλβανία το 1946. Η μητέρα της μπορεί να ήταν Αγγλίδα ή Γαλλίδα, Βιετναμέζα ή Κινέζα. Ο πατέρας ήταν Άγγλος, Ρώσος, Γάλλος ή Ινδονήσιος. Κι όταν γεννήθηκε, η Αμάντα Λιρ μπορεί να ήταν ο Αλέν Ταπ.

Σαλβαντόρ Νταλί και Αμάντα Λιρ

Οι φήμες ήθελαν τον Νταλί να έχει πληρώσει το 1963, για την εγχείρηση αλλαγής φύλου της Λιρ. Η Έιπριλ Άσλεϊ, διάσημο μοντέλο το ’60, που είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι ήταν τρανσέξουαλ, είχε γράψει στο βιβλίο της με τίτλο:

«Η Οδύσσεια της Έιπριλ Άσλεϊ», ότι η Ληρ είχε γεννηθεί άντρας. Το όνομα του ήταν Αλέν Ταπ και δούλευαν μαζί σε καμπαρέ για τραβεστί. Καριέρα ως τοπ μόντελ Το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει το παρελθόν της διάσημης ντίβας, είναι ένας απ’ τους λόγους που την έκαναν σταρ.

Στην ακμή της, η Λιρ ήταν λίγο απ’ όλα. Μοντέλο, τραγουδίστρια, μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί, ερωμένη του Ντέιβιντ Μπάουι και αμφιλεγόμενη τρανσέξουαλ. Ερμηνεύει το 1978 στο κατάμεστο στάδιο του Festivalbar το θρυλικό Give a bit of hmm to me Φωτογραφία από το υποτιθέμενο πιστοποιητικό γέννησης του «Αλέν Ταπ»

Η σιωπή της Λιρ

Η ίδια δεν έχει δώσει ποτέ μία ξεκάθαρη απάντηση. Χρησιμοποιούσε το ενδιαφέρον του κόσμου για το αρχικό της φύλο, για να μένει στην επικαιρότητα. Είχε παραδεχτεί άλλωστε, σε πολλές συνεντεύξεις, ότι οι φήμες περί αλλαγής φύλου είχαν δημιουργηθεί επίτηδες από τον Νταλί ως διαφημιστικό τρικ.

Αργότερα άλλαξε δικαιολογία και είπε ότι ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν αυτός που ξεκίνησε την ιστορία. Τον Νοέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα άρθρο από μια ιταλική εφημερίδα, που υποστήριζε ότι είχε βρει το πιστοποιητικό γέννησης της Λιρ.

Το όνομα της ήταν Αλέν Μορίς Λουί Ρενέ Ταπ, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1939 στη Σαϊγκόν και ήταν άντρας. Μέχρι σήμερα, η εγκυρότητα του εγγράφου δεν έχει αποδειχτεί.

Στις δηλώσεις της, η Λιρ ήταν ρεαλίστρια σε σημείο κυνισμού. Γνώριζε πολύ καλά πού όφειλε την επιτυχία της: «Είμαι γνωστή. Στην Ιταλία επειδή είναι μανιακοί με το σεξ. Στη Γερμανία, επειδή περίμεναν πώς και πώς να βρεθεί μία καινούρια Μαρλέν Ντίτριχ. Και έχω κερδίσει τους γκέι, που είναι άκρως απαραίτητοι, γιατί έχουν τις καλύτερες ντίσκο, εξαιτίας των εξωπραγματικών μύθων που έχουν βγει για μένα»….