Anadolu: Μήνυση Ερντογάν κατά ελληνικής εφημερίδας

Οι δικηγόροι του Τούρκου Προέδρου καταθέτουν μήνυση κατά των επικεφαλής της ελληνικής εφημερίδας για το «προσβλητικό πρωτοσέλιδο» σε βάρος του Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας πρέσβης, για πρωτοσέλιδο τίτλο ελληνικής εφημερίδας σχετικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ζήτημα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέροντας στο Twitter:

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr

