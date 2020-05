Απίστευτο φαινόμενο: Πασίγνωστη 70χρονη σχεδιάστρια μόδας έχει αυτούς τους ανάγλυφους (!) κοιλιακούς

αλήθεια είναι ότι γράφοντας αυτές τις γραμμές, δυσκολευόμαστε κι εμείς να πιστέψουμε στα μάτια μας.

Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης δεν είναι ότι η Vera Wang σκοτώνει το χρόνο της στην καραντίνα αλλάζοντας outfits και δείχνοντάς τα στο κοινό της στα social media.

Οι φανς της, όπως και εμείς δηλαδή, από τις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα δε θα μπορούσαν παρά να εντυπωσιαστούν από τους απίστευτους κοιλιακούς της σχεδιάστριας μόδας που στις 27 Ιουνίου γίνεται και επισήμως 71 χρόνων.

Y’all out here talking about Paul Rudd and Jennifer Anniston not aging,,, this bitch Vera Wang is 70!!!! She is SLAYING like what????? pic.twitter.com/ydMQbt1E4g

