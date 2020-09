Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο Μπαράκ Ομπάμα έδωσε το κινητό του στο Twitter

Σε μια τελείως απροσδόκητη κίνηση προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αποδεικνύοντας ότι παραμένει στην «αιχμή» της πολιτικης ζωής της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ομπάμα έδωσε στη δημοσιότητα το κινητό του τηλέφωνο!

Όπως εξήγησε στην ανάρτησή του αυτό που θέλει από τους Αμερικανούς είναι να του στειλουν μήνυμα «για να ακούσω τι κάνετε, να μου πείτε τι σκέφτεστε και πώς σκέφεστε να ψηφίσετε φέτος».

Δείτε την ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα:

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.

I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020