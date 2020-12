Απίστευτος ο Μέσι: Έστειλε μπύρες στους 160 γκολκίπερ που… “πλήγωσε”

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε αιώνια ιστορία, σκοράροντας κόντρα στη Βαγιαδολίδ το 644ο γκολ του με τη Μπαρτσελόνα, με το οποίο ξεπέρασε τον μύθο Πελέ στη λίστα των all-time σκόρερ με έναν σύλλογο.

Μια εταιρία παραγωγής μπύρας σε συνεργασία με τον Λιονέλ Μέσι έκανε κάτι απίστευτο, μιας και έστειλε από μια μπύρα σε όλους τους τερματοφύλακες (160) που έχουν δεχθεί γκολ από τον 33χρονο σταρ. Μάλιστα, η κάθε μπύρα έχει πάνω τον συγκεκριμένο αριθμό του τέρματος. Πολλοί τερματοφύλακες όπως ο Μπουφόν, ο Όμπλακ και ο Κέπα πήραν… περισσότερες μπύρες, αλλά το απόλαυσαν. Ο Ντιέγκο Άλβες έχει δεχτεί στην καριέρα του 21 γκολ από τον Μέσι και 17 ο Ίκερ Κασίγιας.

"In this game, no goal is easy"

Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.

Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8

— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020