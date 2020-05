Bloomberg: Η απάντηση Λαγκάρντ στους Γερμανούς και η υποστήριξη από το ΔΝΤ

Ενώ οι αγορές ομολόγων παραμένουν νευρικές, εξαιτίας της γνωστής απόφασης του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου αναφορικά με το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε, ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει απτόητη τις αγορές ομολόγων.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στο Bloomberg, ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξεπεράσει τις συμβατικές πολιτικές για την καταπολέμηση της κρίσης του κορωνοϊού, σε παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν δύο ημέρες αφότου το γερμανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του ιδρύματος μπορεί να είναι παράνομο.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γεωργίεβα, μια θέση που κατείχε προηγουμένως, η Λαγκάρντ είπε ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι «εξαιρετικές».

«Πρέπει να λάβουμε όλα τα πιθανά μέτρα και πολιτικές για να ξεπεράσουμε το σοκ», δήλωσε η Lagarde σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το Bloomberg. «Έχουμε μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση στην εποχή της ειρήνης».

Η Georgieva υποστήριξε την άποψη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ρίξουν ότι έχουν στην ύφεση.

«Το μήνυμα πρέπει να είναι σε όλους:« Προσδεθείτε. »Βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα μονοπάτια», είπε. «Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε μια κατάσταση όπως αυτή είναι να μάθουμε μαζί, να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και εκείνοι που είναι πιο δυνατοί να κάνουν περισσότερα, ώστε όσοι είναι πιο αδύναμοι να μπορούν να ακολουθήσουν μέτρα που λαμβάνονται αλλού.»

Οι κεντρικές τράπεζες ήταν στην πρώτη γραμμή της στήριξης των οικονομιών τους ενόψει της πανδημίας, η οποία έχει κλείσει τις επιχειρήσεις και έθεσε εκατομμύρια ανθρώπους εκτός εργασίας. Το ΔΝΤ προέβλεψε τον περασμένο μήνα ότι η ύφεση «Great Lockdown» θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια συρρίκνωση 3% φέτος, και προειδοποίησε ότι η επακόλουθη ανάκαμψη θα μπορούσε να διατρέχει κίνδυνο εάν ο ιός επιμείνει ή επιστρέψει.

Η Γκεοργκιέβα επαίνεσε τις προσπάθειες κεντρικών τραπεζιτών όπως η Λαγκάρντ, λέγοντας ότι οι ενέργειές τους καθιστούν τις κυβερνητικές προσπάθειες προσιτές.

«Έχουμε άφθονη ρευστότητα και τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν πολύ, πολύ χαμηλά», είπε. «Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αύξηση του χρέους για κάποιο χρονικό διάστημα».

Το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας έριξε μια σκιά στις προσπάθειες της ΕΚΤ την Τρίτη, ωστόσο, κρίνοντας ότι ένα πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων 2,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια) είναι δυνητικά αντισυνταγματικό. Οι δικαστές εξέδωσαν ένα τρίμηνο τελεσίγραφο για την ΕΚΤ για να δικαιολογήσουν τις ενέργειές της ή κινδυνεύουν να εμποδίσουν τη συμμετοχή της Bundesbank.

Παρόλο που ένα νέο σχέδιο αγοράς πανδημίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν καλύπτεται από αυτήν την απόφαση, οι επικριτές ήδη βλέπουν να το προσφύγουν στο δικαστήριο. Ο κυβερνήτης της Λιθουανίας Vitas Vasiliauskas δήλωσε την Πέμπτη ότι η απόφαση ήταν πρωτίστως «εσωτερικό γερμανικό ζήτημα» που δεν αποτελεί προηγούμενο για το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αντιπρόεδρος Luis de Guindos δήλωσε ότι η ΕΚΤ είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να υποστηρίξει την οικονομία των 19 εθνών και ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν έτοιμοι να επεκτείνουν περαιτέρω τη νομισματική ώθηση. Αφού η οικονομία συρρικνώθηκε σχεδόν 4% το πρώτο τρίμηνο, η παραγωγή στην τρέχουσα περίοδο θα μπορούσε να μειωθεί σε δύο ή τρεις φορές τον ρυθμό αυτό, είπε.

Ερωτηθείς για την απόφαση, η Λαγκάρντ αρνήθηκε να δώσει μια συγκεκριμένη άποψη, αλλά είπε ότι η κεντρική της τράπεζα είναι «απροσδιόριστη» στην αποστολή της να αναζωογονήσει τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, και κατ ‘επέκταση την οικονομία, σύμφωνα με την εντολή της. «Είμαστε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με αρμοδιότητα στη ζώνη του ευρώ », είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ ήταν υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέμεινε υπό τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Bloomberg: ECB Insists It Must Go Beyond Normal Tools, IMF Says Buckle Up

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής