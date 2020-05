Britney Spears: Γιορτάζει τα 20 χρόνια του «Oops!…I Did It Again» με ένα συλλεκτικό βινύλιο

Είκοσι ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το επιτυχημένο άλμπουμ της Britney Spears «Oops!…I Did It Again» με το οποίο η νεαρή, τότε, τραγουδίστρια κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο. Με αφορμή αυτή την επέτειο, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει ένα συλλεκτικό βινύλιο με ρεμίξ επιτυχιών της ποπ σταρ.

Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα γιορταστεί η Record Store Day και θα περιλαμβλάνει 4 σπάνια remixes των hits “Oops!… I Did It Again”, “Lucky”, “Stronger” και “Don’t Let Me Be The Last To Know” καθώς και 4 σπάνια τραγούδια από album sessions όπως ένα cover της κλασικής μπαλάντας των The Jets, “You Got It All”.

Ο δεύτερος αυτός δίσκος της Britney Spears άφησε το αποτύπωμά του στην ποπ γενιά της εποχής φτάνοντας στην κορυφή του Billboard 200 και σπάζοντας το τότε ρεκόρ για τις περισσότερες πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα από γυναίκα καλλιτέχνιδα. Από το “Oops!… I Did It Again” προήλθαν τρία παγκόσμια hit singles: το ομότιτλο τραγούδι, το “Lucky και το “Stronger”. Ο δίσκος έγινε 10 φορές πλατινένιος και υποστηρίχθηκε από την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της.

Το “Oops!… I Dit It Again (Remixes & B-Sides)” EP θα είναι διαθέσιμο από την Panik Records και την Sony Music.