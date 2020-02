Business Insider: Όρος take or leave it η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα

Με καυγάδες φαίνεται να ξεκινούν οι συνομιλίες μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας για την ενδιάμεση συμφωνία, καθώς από ότι φαίνεται η Ένωση ζητά από το Ηνωμένο Βασίλειο να παραδώσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω στη Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι ευρέως γνωστό η Ελλάδα έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα – που ονομάζονταν επίσης μάρμαρα του Έλγιν – απομακρύνθηκαν παράνομα από τον ναό του Παρθενώνα στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα από τον βρετανό διπλωμάτη Λόρδο Elgin.

Τα μάρμαρα – που θεωρούνται ανάμεσα στα μεγάλα έργα του αρχαίου πολιτισμού – εμφανίζονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο σε μια πτέρυγα προσαρμοσμένη για να τα φιλοξενήσουν.

Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων

Το μουσείο ανέφερε στην εφημερίδα The Times of London ότι οι κλασσικές ελληνικές δομές λήφθηκαν νόμιμα από τον ναό του Παρθενώνα και ήταν “προσβάσιμες στους 6 εκατομμύρια παγκόσμιους επισκέπτες που λαμβάνει το μουσείο κάθε χρόνο”.

Οι Times, ωστόσο, ανέφεραν ότι τα προσχεδιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο περιλάμβαναν δέσμευση για την “επιστροφή ή αποκατάσταση παρανόμως αφαιρεθέντων πολιτιστικών αγαθών στη χώρα καταγωγής τους”.

Οι Βρυξέλλες συμπεριέλαβαν τη ρήτρα αυτή κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας.

Από ότι φαίνεται τα νέα έφτασαν γρήγορα στη Βρετανία, και ήδη μια πηγή της Downing Street ανέφερε στην εφημερίδα The Sun πως τα μάρμαρα “δεν πηγαίνουν πουθενά”.

Τέλος, σε οτι αφορά τη συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας, οι δυο πλευρές πρόκειται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα τις συνομιλίες. Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχουν καταλήξει σε συμφωνία, ακριβώς πάνω στο χρόνο της λήξης της μεταβατικής περιόδου.

Business Insider: The EU will tell Britain to give back the ancient Parthenon Marbles, taken from Greece over 200 years ago, if it wants a post-Brexit trade deal – By Adam Payne

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής