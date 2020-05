CNBC: Η Ferrari ξεπέρασε σε αξία τις General Motors και Ford

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Maranello της Ιταλίας παρουσίασε χθες τα οικονομικά της αποτελέσματα καταγράφοντας κέρδη μεγαλύτερα του αναμενόμενου με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώσει άνοδο κατά 7%. Παρά το κλείσιμο του εργοστασίου της τον Μάρτιο, οι συνολικές αποστολές αυτοκινήτων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5% σε 2.738 οχήματα. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 1% μόνο στα 1,02 δισ. δολάρια – ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα διαμορφώνονταν στα 852 εκατ. δολάρια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία επανεκκίνησε την λειτουργία των εργοστασίων της στο Maranello και τη Modena χθες και αναμένεται να επιστρέψει στην πλήρη παραγωγική δυναμικότητά της μέχρι την Παρασκευή.

Παρόλο που η Ferrari παράγει μόνο 10.000 αυτοκίνητα ετησίως, έναντι των περίπου 7,7 εκατ. οχημάτων που παρήγαγε η General Motors πέρυσι, οι επενδυτές εκτιμούν ότι το ιστορικό όνομα της εταιρείας, οι υψηλές τιμές και τα περιθώρια κέρδους πιθανότατα θα στηρίξουν τη μετοχή της κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας καλύτερα από ότι σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η χρηματιστηριακή αξία της Ferrari έφτασε τα 30,1 δισ. δολάρια χθες για να περιοριστεί τελικά στα 29,8 δισ. δολάρια στη συνέχεια. Αντίστοιχα για την General Motors η χρηματιστηριακή της αξίας έπεσε στα 29,3 δισ δολάρια ενώ για την Ford μειώθηκε στα 19,2 δισ. δολάρια. Η μητρική της, Fiat Chrysler, η οποία διαχωρίστηκε από την Ferrari το 2015, καταγράφει μείωση της χρηματιστηριακής αξίας κάτω από 13 δισ. δολάρια, ενώ η μετοχής της Ferrari από τότε έχει υπερδιπλασιαστεί.

Παρότι η Ferrari μείωσε τις εκτιμήσεις κερδών για το έτος και προειδοποίησε για παρατεταμένη αδυναμία από τις δραστηριότητές της στην Formula 1 το δεύτερο τρίμηνο, οι επενδυτές ενθουσιάστηκαν από τις σχετικά ήπιες αναθεωρήσεις της για το επόμενο έτος.

Τον Απρίλιο, η Ferrari ανακοίνωσε μέρισμα 1,13 ευρώ (1,23 $) ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10%. Στην ανακοίνωση για τα κέρδη, η Ferrari δήλωσε ότι μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά έσοδα στο επίπεδο μεταξύ των 3,4 δισ. ευρώ έως 3,6 δισ. ευρώ, από 4,1 δισ. ευρώ προηγουμένως. Επίσης μείωσε τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων στα 1,2 δισ. ευρώ το ανώτερο από 1,43 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Η αξία του brand της Ferrari και η ζήτηση για τα σπορ αυτοκίνητά της, που τιμολογούνται μεταξύ 215.000 δολαρίων έως και πάνω από 1 εκατ. δολάρια, επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί τα margins στο 24%, σε σύγκριση με τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, των οποίων το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω του 5%.

Όπως αναφέρει το CNBC καατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari Louis Camilleri είπε ότι ενώ έχουν γίνει «αρκετές ακυρώσεις» παραγγελιών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, «μέχρι στιγμής δεν αναβοσβήνουν κόκκινα φώτα σε καμία γεωργαφική περιοχή».

CNBC: Ferrari is now worth more than General Motors and Ford

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής