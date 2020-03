Δ. Απόκης: Τα λόγια είναι εύκολα ~Χαϊδεύουν ένα δικτάτορα!

Την ώρα που η Τουρκία απειλεί τα σύνορα της Ελλάδας με εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών και εκβιάζει την Ευρώπη για περισσότερα χρήματα και λευκή επιταγή στήριξης της επιχείρησης εισβολή στη Συρία, το σύστημα εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζει στο ίδιο καλάθι αυτόν που απειλεί και εκβιάζει με αυτόν που προασπίζει τα σύνορά του, την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του ασφάλεια.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Στο βωμό του ονείρου επανάκαμψης της Τουρκίας στην αγκαλιά της Δύσης, η Ουάσιγκτον χαϊδεύει το απολυταρχικό καθεστώς του, Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας τα στραβά μάτια και αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρη θέση στο οργανωμένο σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης να πλημμυρίσει, κυρίως, την Ελλάδα και κατ΄επέκταση την Ευρώπη με δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, εφαρμόζοντας εδώ και αρκετές ημέρες ένα συντονισμένο σχέδιο και μια άνευ προηγουμένου προπαγάνδα fake news.

Χθες το απόγευμα σε εκδήλωση του Φόρουμ των Δελφών στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αρμόδιος για τα Δυτικά Βαλκάνια και το Αιγαίο, Μάθιου Πάλμερ, απαντώντας σε ερωτήσεις του υπογράφοντος το παρών κείμενο, σχετικά με την εκπορευόμενη από την Τουρκία, μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, επίθεση εναντίον μιας άλλης χώρας μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ως όπλο δεκάδες χιλιάδες λαθρομεταναστών τους οποίους σπρώχνει με οργανωμένο σχέδιο στα Ελληνικά σύνορα στον Έβρο και σε νησιά του Αιγαίου, αρνήθηκε να πάρει σαφή θέση και να σχολιάσει τις ενέργειες του καθεστώτος Ερντογάν, και στην ουσία εξίσωσε το θύτη με το θύμα.

Αφού στην αρχική του τοποθέτηση δήλωσε ότι θα αποφύγει να μιλήσει για χρήση ανθρώπων ως όπλα, όταν ερωτήθηκε να σχολιάσει το οργανωμένο, από την Τουρκία, σχέδιο εισβολής λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, παρουσία μάλιστα Ελλήνων πολιτικών όπως ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελος Βενιζέλος, των πρώην Υπουργών, Γιώργου Σταθάκη, Γιάννη Σταθάκη, και πολλών άλλων, στην αρχή έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας, αναφέροντας τα εξής,

“ Μιλάμε για ανθρώπινα όντα και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτοί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ανθρώπινα όντα και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ως τέτοια και να τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Θέλω να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο πόσο ευγνώμονες είμαστε για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε αυτό το θέμα και για το βάρος που σηκώνει. Πιστεύω ότι έχουμε δει επίσης την αναγνώριση από την πλευρά της ΕΕ ότι είναι ένα δύσκολο βάρος για να σηκώσει η Ελλάδα. Οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι μπορούν, η πρόσφατη δέσμευση από την πλευρά των ΗΠΑ για 180 εκατομμύρια δολάρια που θα δοθούν μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Διεθνές Γραφείο Μετανάστευσης για να βοηθήσουν να παρέχουν καταφύγιο/κατάλυμα και τροφή σε πρόσφυγες, εκτοπισμένους και μετανάστες αποτελεί επίδειξη της βούλησης των ΗΠΑ να κλιμακώσει και να ηγηθεί αυτού του ζητήματος. Αποτελεί ένα βάρος που όλοι αντιμετωπίζουμε, που όλοι πρέπει να σηκώσουμε και να μοιραστούμε. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι ΗΠΑ είναι το μοναδικό μεγαλύτερο έθνος που συνεισφέρει στην ΥΑ ΟΗΕ για Πρόσφυγες και πιστεύω ότι το κάνει από την δημιουργία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και δεν αναμένω ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι ότι δεν κατανοούμε ότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης είναι σε θέση να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος από το βάρος που της αναλογεί. Κατανοούμε απόλυτα ότι δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε να μειώσουμε την πίεση.”

Σε διευκρινιστική ερώτηση ότι η απάντησή του δεν απαντούσε στο ερώτημα που ετέθη, δηλαδή να πάρουν θέση οι ΗΠΑ, στην επίθεση της Τουρκίας, εναντίον της Ελλάδας, μιας στρατηγικής συμμάχου των ΗΠΑ, όπως ο ίδιος στην αρχική του τοποθέτηση, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα, ο Αμερικανός Υφυπουργός, απέφυγε και πάλι να πάρει ξεκάθαρη θέση, και προχώρησε και σε σχόλια κατανόησης για την Τουρκία, ζητώντας στην ουσία να τα βρούμε με την Τουρκία. Συγκεκριμένα ανέφερε,

“Πιστεύω ότι αυτό που θέλουν να δουν οι ΗΠΑ είναι να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία για αυτά τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Είναι σημαντικό να αφαιρέσουμε μέρος αυτών των σημείων πίεσης που συνεισφέρουν σε αυτή τη δυναμική.”

Παρείχε μάλιστα πλήρη κάλυψη στην Άγκυρα και τον Ερντογάν, στο θέμα της Συρίας,

“Και εδώ πιστεύω ότι μία κατάπαυση του πυρός στην Ιντλίμπ είναι ουσιώδης, να υπάρξει επιστροφή στην πολιτική διαδικασία. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για τη Συρία και είναι σημαντικό να επιστρέψουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.”

Και κατέληξε βάζοντας αυτόν που επιτίθεται, εκβιάζει, και εφαρμόζει γκεμπελικού τύπου προπαγάνδα, fake news, εναντίον της Ελλάδας, δηλαδή την Τουρκία στην ίδια μοίρα με την Ελλάδα, που δέχεται αυτή τη βρώμικη επίθεση.

Όπως ανέφερε, “Η Τουρκία επίσης παλεύει με τους μετανάστες και τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες, φιλοξενώντας εκατομμύρια από αυτούς. Αυτή η κατάσταση βάζει τεράστιο βάρος στο τουρκικό σύστημα όπως και το ότι η Ελλάδα σηκώνει βάρος με το να φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες προσθέτει βάρος στο ελληνικό σύστημα. Γιαυτό δεσμευόμαστε να εργαστούμε με τους Έλληνες συμμάχους και εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε με τους Τούρκους συμμάχους και εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Αλλά κατανοούμε πόσο σοβαρό και οξύ είναι αυτό το πρόβλημα και το βάρος που σηκώνει το ελληνικό σύστημα.”

Βέβαια ο κ. Πάλμερ και σε σύντομη παρέμβασή του στο τέλος της συζήτησης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάϊατ, μίλησαν για την εξαιρετική σχέση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, την καλύτερη όπως είπαν στη μοντέρνα ιστορία, για την στρατηγική σημασία και συνεργασία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξανδρούπολη, την οποία θα επισκεφθούν το Σάββατο. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στην τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τράμπ. Όπου ο Πρόεδρος Τράμπ, αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδας να προασπίζει τα σύνορά της.

Ίσων αποστάσεων ήταν η απάντηση του Αμερικανού Υφυπουργού και στην ερώτηση του κ. Βενιζέλου, αναφορικά με τα παράνομα μνημόνια συνεργασίας που υπέγραψε το καθεστώς Ερντογάν, με την κυβέρνηση Σάραζ, στη Λιβύη. Στην ουσία κάλεσε τις δυο πλευρές να έλθουν σε διάλογο, την παραδοσιακή δηλαδή θέση των ΗΠΑ.

Ερώτηση στον κ. Πάλμερ, για τη στάση της Τουρκίας, έκανε και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, παίρνοντας στην ουσία παρόμοια απάντηση ίσων αποστάσεων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, δεν έκρυψε ότι βασική επιθυμία και επιδίωξη της Ουάσιγκτον είναι η επανάκαμψη της Τουρκίας στους κόλπους της Δύσης, αποφεύγοντας μάλιστα να μιλήσει ξεκάθαρα για το εάν θα επιβληθούν οι κυρώσεις, που έχει ψηφίσει διακομματικά το Κογκρέσο, στην Τουρκία με αφορμή την αγορά των πυραύλων S-400 από την Τουρκία.

Είναι ξεκάθαρο, ότι το σύστημα εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, αντιμετωπίζει την κρίση που έχει προκαλέσει ο δικτάτορας της Άγκυρας, στα Ελληνικά σύνορα, και στη Συρία, ως ευκαιρία για να τον επαναφέρει στους κόλπους της Δύσης και να τον απομακρύνει από τη Μόσχα.

Δυστυχώς, είναι μια βαθιά λανθασμένη τακτική η οποία έχει την προοπτική να οδηγήσει σε πολύ άσχημες εξελίξεις, και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ασφάλεια της Ελλάδας.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την χλιαρή αντιμετώπιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βερολίνου, τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα. Το να πετάς εκατομμύρια ευρώ για να σκεπάσεις και να απαλύνεις το πρόβλημα δεν είναι λύση, είναι επικίνδυνο κουκούλωμα.

Η Ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να παραμείνουν αταλάντευτοι στην πολιτική που εφαρμόζουν απέναντι στην Τουρκία, και ταυτόχρονα να μιλήσουν εθνικά και διεκδικητικά απέναντι σε φίλους και κυρίως σύμμαχους. Ως Έλληνες, πρέπει να προτρέψουμε και να στηρίζουμε, ενωμένη σε μια γροθιά, την κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, απομονώνοντας όλους αυτούς που αποτελούν Πέμπτη Φάλαγγα, στον κόρφο της πατρίδας μας.

* Ο Δημήτρης Απόκης, είναι Διεθνολόγος και Δημοσιογράφος, Απόφοιτος του The Paul H. Nitze, School of International Studies, The Johns Hopkins University, μέλος του The InternationalInstitute of Strategic Studies, και διετέλεσε επί σειρά ετών, διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, το Στέητ Ντιπάρτμεντ, και το Πεντάγωνο, στην Ουάσιγκτον.

