Ο ηθοποιός και stand up comedian Αλεξάνδρος Χαριζάνης δημιούργησε ένα remix που έχει γίνει viral στα social media εμπνευσμένος από τον κορωνοϊό, την καραντίνα και τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα.

«Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που ΟΚ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι» έγραψε ο Αλέξανδρος Χαριζάνης στην ανάρτησή του στο Instagram.

To trance τραγούδι είναι remix του γνωστού χιτ «Dance with the devil» και έχει γίνει ανάρπαστο.

Μέσα σε λίγες ώρες μετρά σχεδόν 25.000 προβολές.

Δείτε το βίντεο: