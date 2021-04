Διαρροή στο Facebook: Πώς θα δείτε αν διέρρευσαν δικά σας προσωπικά στοιχεία

Στα χέρια χάκερ φέρεται πως έπεσαν προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, τα οποία διέρρευσαν και είναι προσβάσιμα «δωρεάν» σε όποιον θέλει να τα εκμεταλλευτεί.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Άλον Γκαλ, διευθυντή τεχνολογίας της Hudson Rock, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη.

Όπως αναφέρει, η διαρροή αφορά προσωπικές πληροφορίες 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook από 106 χώρες. Τα στοιχεία αυτά, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικοί αριθμοί, πλήρες όνομα, τοποθεσία, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση email, κοινοποιήθηκαν σε forum που χρησιμοποιούν χάκερ.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021