Digitaltrends: Κάντε το iPhone γρηγορότερο – Tips για να καθαρίζετε την cache

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί η ταχύτητα φόρτωσης σελίδων κι εφαρμογών στο iPhone σας είναι πιο αργή από ότι στο παρελθόν; Σε αντίθεση με ό, τι νομίζετε, δεν είναι απαραίτητα επειδή το τηλέφωνό σας γερνάει ή επειδή η σύνδεσή σας είναι αργή. Θα μπορούσε να ευθύνεται το γεγονός ότι το iPhone σας έχει μπερδευτεί από τα αμέτρητα άχρηστα αρχεία και δεδομένα εφαρμογών που «θυμάται».

Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα; Αρκεί να καθαρίσετε την προσωρινή του μνήμη από τα διάφορα άχρηστα αρχεία.

Η προσωρινή μνήμη περιλαμβάνει όλα τα αρχεία, τις εικόνες, τους κωδικούς πρόσβασης έως σενάρια από ιστότοπους που επισκεφτήκατε στο παρελθόν, τα οποία το τηλέφωνό σας θυμάται για εύκολη πρόσβαση στο μέλλον.

Θεωρητικά, το χαρακτηριστικό αυτό θα έπρεπε να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα για εσάς δηλαδή το τηλέφωνό σας να μην χρειάζεται να σας ζητά επανειλημμένα κωδικούς πρόσβασης και λοιπές πληροφορίες.

Παρότι η Apple δεν επιβεβαιώνει το γεγονός η τεχνολογική κοινότητα συναινεί ότι τα πάρα πολλά αποθηκευμένα δεδομένα στην κρυφή μνήμη του τηλεφώνου σας ευθύνονται για τις χαμηλές ταχύτητες της συσκευής σας.

Γι αυτό και η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης αποτελεί μια υγιή συνήθεια που θα κρατήσει το τηλέφωνό σας πλήρως λειτουργικό. Πώς λοιπόν θα κάνετε την προαναφερθείσα εκκαθάριση;

Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη στο Safari

Πριν διαγράψετε τα δεδομένα σας βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τους κωδικούς ασφαλείας σας για τους ιστοτοπους που χρησιμοποιείται πιο συχνά, γιατί η διαδικασία αυτή θα σας αποσυνδέσει από όλα.

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια στο «Safari»

Επιλέξτε το «Απαλοιφή ιστορικού και δεδομένων» (Clear History and Website Data).

Η συσκευή θα σας ρωτήσει ξανά αν θέλετε πράγματι να προχωρήσετε σε απαλοιφή του ιστορικού και των δεδομένων σας. Επιλέξτε ναι και η εκκαθάριση θα προχωρήσει.

Καθαρίστε τις εφαρμογές τρίτων

Όσον αφορά τις εφαρμογές τρίτων που έχετε κατεβάσει- Facebook, Instagram, Χάρτες Google και λοιπά – μπορείτε και εκεί να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό σας χώρο. Στην ενότητα «Ρυθμίσεις», πηγαίνεται στην ενότητα «Γενικά» και κάντε κλικ στην επιλογή «Χώρος στο iPhone».

2.Εκεί θα βρείτε μια λίστα με όλες τις εφαρμογές διαβαθμισμένες με βάση το ποιες έχουν τα περισσότερα δεδομένα

3. Αν πατήσετε κάποια από αυτές τις εφαρμογές, μπορείτε να δείτε ακριβώς πόσο χώρο καταλαμβάνουν τα έγγραφα και τα δεδομένα αυτής.

4. Εάν η συσκευή σας έχει γεμίσει, το iPhone θα σας συστήσει τι πρέπει να καθαρίσετε στη σελίδα «Χώρος στο iPhone». Απλώς επιλέξτε «Εμφάνιση όλων» στις «Συστάσεις» για να διαβάσετε την περιγραφή του καθενός.

5. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις προτεινομενες ενέργειες απλώς πατήστε «Ενεργοποίηση».

6.Διαφορετικά μπορείτε και χειρονακτικά να μεταβείτε στην εφαρμογή που που καταναλώνει πολύ χώρο και να ξεκινήσετε να διαγράφετε τα περιττά αρχεία.

Μικρό τιπ

Αν έχετε μια εφαρμογή που καταλαμβάνει άσκοπα τεράστιο χώρο, τότε η λύση είναι να την διαγράψετε και να την κατεβάσετε ξανά.

Γιατί πολλές εφαρμογές ειδικά των κοινωνικών δικτύων αποθηκεύουν εικόνες και βίντεο που έχετε ήδη παρακολουθήσει και μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη είναι να την διαγράψετε διαγράφοντας μαζί της κι ένα σημαντικό μέρος των αποθηκευμένων δεδομένων.

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, απλώς επιλέξτε την εν λόγω εφαρμογή από το μενού «Χώρος στο iPhone» και στη συνέχεια «Διαγραφή». Στη συνέχεια μεταβείτε στο App Store, αναζητήστε την και επιλέξτε εγκατάσταση εφαρμογής.

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής