Δόση βοήθειας ύψους 40 εκατ. ευρώ στους Δήμους

Δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19 αποφάσισε να δώσει ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Η δόση θα είναι ύψους 40 εκατ. ευρώ ενώ η πρώτη δόση της βοήθειας, ύψους 75 εκατ. ευρώ, είχε δοθεί τον Μάιο.
Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, είχε δεσμευθεί για την καταβολή δεύτερης δόσης, με βάση την αποτύπωση της πραγματικής επιβάρυνσης των Δήμων από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
Η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης στους 119 Δήμους:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 52.418,04
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 425.658,49
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38.981,77
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 78.362,48
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 164.734,55
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 34.176,39
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.654.706,59
ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.700,00
ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 614.346,10
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.019.958,39
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 588.514,46
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 193.250,88
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 342.763,07
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 134.029,73
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.959,62
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 402.835,72
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 313.163,35
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 384.496,07
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 540.238,79
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 215.232,93
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 542.611,11
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 110.468,25
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 440.906,57
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.104,53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.924.360,03
ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 59.444,79
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 141.317,95
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 243.205,93
ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 146.923,97
ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.582,17
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 206.055,85
ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 175.603,74
ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 111.173,69
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 143.439,53
ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 738.265,39
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39.216,41
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 30.692,30
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 272.815,75
ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.293.056,29
ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 67.324,77
ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.441.953,77
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 33.335,50
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 105.840,68
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 134.617,65
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 74.476,99
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 472.190,65
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 45.984,25
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 388.985,02
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 255.965,15
ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 144.966,70
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 119.917,68
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 328.929,37
ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28.595,71
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.074.488,29
ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 26.988,61
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 293.465,37
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46.495,23
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 472.962,84
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.795.309,38
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 253.137,55
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 528.314,83
ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 118.346,70
ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 99.059,73
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 933.657,80
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 340.008,03
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 140.793,13
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 121.905,90
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 391.506,16
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 98.550,48
ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 72.844,12
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 161.107,71
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20.411,41
ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 526.442,26
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 55.151,48
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 35.638,91
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 370.091,68
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41.209,92
ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 647.323,12
ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 83.472,86
ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 50.466,60
ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 682.388,84
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 283.987,20
ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 303.465,56
ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24.086,09
ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 123.140,18
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64.037,38
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 63.842,50
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 102.018,64
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 219.144,32
ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.975,28
ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 309.699,08
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 332.989,06
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 44.599,50
ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 358.616,10
ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36.836,51
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 162.581,41
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 43.756,43
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 166.720,53
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 29.529,87
ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 114.962,22
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 134.340,62
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 314.830,90
ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 51.386,33
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 84.743,09
ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74.103,44
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 26.122,20
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 269.737,69
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 694.964,13
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 147.660,68
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 31.248,78
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 77.997,83
ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 43.840,18
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 331.363,64
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.022.054,98
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 840.602,91
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 24.868,78
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 75.435,61
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 53.398,45
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 647.917,37
ΣΥΝΟΛΟ 40.000.000,00