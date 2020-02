DW:Η Ελληνική Αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα στους μετανάστες στον Έβρο

Εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες συνεχίζουν αν συρρέουν στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στις Καστανιές του Έβρου, προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη.

Η ελληνική πλευρά έκανε χρήση δακρυγόνων και σήμερα το πρωί προσπαθώντας να αποτρέψει τη ροή των μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι όμως δηλώνουν πως φοβούνται να πάνε πίσω.

Σύμφωνα με το DW και την απεσταλμένη δημοσιογράφο Julia Hahn, η ελληνική πλευρά έριξε δακρυγόνα σε μετανάστες στην συνοριακή πύλη Edirne Pazarkule, για να αποτρέψουν την είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών στο ελληνικό έδαφος.

We are at the #Turkey-#Greece border – Greek border police have been frequently firing pepper/tear gas to hold people back. It got very crowded, many have spent the night here in freezing temperatures. More refugees and migrants are arriving, hoping to cross into Europe. pic.twitter.com/b4qdICev3q

— Julia Hahn (@juliahahntv) February 29, 2020