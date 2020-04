Εκλογές Δημοκρατικών: Εκτός κούρσας ο Μπέρνι Σάντερς – Στον Τζο Μπάιντεν το χρίσμα

Τερματίζει την εκστρατεία του ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, όπως ανακοίνωσε, για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2020.

«Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ακυρώνει την εκστρατεία του για την προεδρία. Η εκστρατεία τελειώνει, ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε η προεκλογική ομάδα του γερουσιαστή σε μήνυμά της.

Σε ομιλία του, που μεταδόθηκε διαδικτυακά, ο Σάντερς έκανε εκτενή αναφορά στον κορωνοϊό, χρησιμοπιώντας μάλιστα και φράση του Νέλσον Μαντέλα.

«Μοιάζει πάντα αδύνατο μέχρι που συμβαίνει. Αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη ως ανθρώπινο δικαίωμα, ποτέ δεν θα επιτύχουμε καθολική υγειονομική περίθαλψη», τόνισε.

Bernie Sanders quotes Nelson Mandela: "It always seems impossible until it is done."

"If we don't believe that we are entitled to health care as a human right, we will never achieve universal health care." https://t.co/bpsDu5PxTc pic.twitter.com/1bcR4QEfjX

— ABC News (@ABC) April 8, 2020