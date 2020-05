Ένα πρόγραμμα 7 ασκήσεων για να χτίσεις «ατσάλινα» πόδια

Αν υπήρχε ένα μέρος του σώματος που διέθετε φωνή και ένιωθε τόσο αδικημένο ώστε να την εκφράσει, τότε θα ήταν τα πόδια. Η leg day είναι μία αόρατη μέρα για μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών και προτιμούν να κάνουν «skip» ώστε να παίξουν χέρια και στήθος για γρηγορότερο αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα είναι συνήθως τραγελαφικό όταν βλέπεις στον δρόμο ή στην παραλία, τύπους με γυμνασμένο πάνω μέρος και σχεδόν ατροφικά πόδια. Ένα workout την εβδομάδα αποκλειστικά για πόδια κρίνεται απαραίτητο αν θέλεις να δημιουργήσεις ισχυρές βάσεις για όλο σου το σώμα.

Η χαμηλή μυϊκή μάζα στα πόδια συνδέεται με το επικίνδυνο κοιλιακό λίπος, σε κάνουν πιο ευάλωτο στο να αναπτύξεις προβλήματα στα γόνατα και πόνο στην πλάτη ενώ φυσικά σημαίνουν φτωχή αθλητική απόδοση και δύναμη.

Οπότε ήρθε η στιγμή να μπει ένας τέλος σε όλο αυτό. Ένα πρόγραμμα γυμναστικής 7 ασκήσεων που θα κάνεις από το σπίτι, θα βάλει φωτιά στα πόδια, αρκεί να το ακολουθείς μία φορά την εβδομάδα επί 3 γύρους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

2:25 Assisted Pistol Squats – 20 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι

4:09 Back and Forth Jump Squats – 40 δευτερόλεπτα

5:07 Bulgarian Split Squats – 20 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι

6:21 Side To Side Jump Squats -40 δευτερόλεπτα

7:23 Single Leg Deadlift – 20 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι

8:27 Explosive Switching Lunges – 40 δευτερόλεπτα

9:26 Alternating Single Leg Wall Sit – 5 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι (40 δευτερόλεπτα Συνολικά)