Ενδιαφέρον από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ για συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ

Συνολικά 30 πανεπιστήμια των ΗΠΑ θα έλθουν στην Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου για να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες με ελληνικά ΑΕΙ. Η τελική λίστα των ιδρυμάτων που θα έλθουν ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, καθώς η άτυπη προθεσμία δήλωσης συμμετοχής που είχε τεθεί, ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως έχει αποκαλύψει η «Κ» στις 6/1/2020, μεταξύ των ΑΕΙ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι και μέλη της περίφημης Ivy League, την οποία αποτελούν το πανεπιστήμια Κολούμπια, Μπράουν, Χάρβαρντ, Πρίνστον, Γέιλ, Κόρνελ, το Κολέγιο Ντάρτμουθ, και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας. Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή έξι πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην περίφημη λίγκα και συνολικά 27 πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ο κατάλογος αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος της εβδομάδας.

Η επίσκεψη των εκπροσώπων των αμερικανικών ΑΕΙ θα οργανωθεί από τις 29 Μαρτίου έως και τις 4 Απριλίου. Οι Αμερικανοί θα έχουν μία προπαρασκευαστική συνάντηση με την Σύνοδο των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, και εν συνεχεία με επί μέρους ενδιαφερόμενα ελληνικά πανεπιστήμια ώστε να προχωρήσουν επιμέρους συνεργασίες. Για την επίσκεψη συμμετοχή έχουν δηλώσει όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να στήνει τις γέφυρες συνεργασίας, το περιεχόμενο της οποίας φυσικά θα προσδιοριστεί από τα ίδια τα ιδρύματα, ελληνικά και αμερικανικά. Το ίδιο θα συμβεί και με τα συνεργαζόμενα ζεύγη που θα προκύψουν. Οπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας οι εκπρόσωποι των ελληνικών ΑΕΙ θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους και κατόπιν κάθε ίδρυμα από τις δύο πλευρές θα δει ποια συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί.

Κύριοι στόχοι της συνεργασίας θα είναι η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων, η συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα και σε θερινά προγράμματα στη χώρα μας, και η ανταλλαγή φοιτητών και ερευνητών των δύο χωρών.

Από την άλλη πάντως, πολλά ελληνικά πανεπιστήμια έχουν συνάψει διμερείς διεθνείς συμφωνίες – συνεργασίας. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ενεργές 847 διεθνείς συμφωνίες – Erasmus και διμερείς συμφωνίες – με 450 πανεπιστήμια από 65 χώρες, ενώ μόνο κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο στο ΑΠΘ φοιτούν 400 φοιτητές από 25 χώρες της Ευρώπης (για σπουδές και πρακτική άσκηση Erasmus+) και από 11 χώρες εκτός Ευρώπης (Γεωργία, Ιορδανία, Κίνα, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία, Ελ Σαλβαδόρ, Βραζιλία, Μεξικό).

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι συνεργασίες μεταξύ των ΑΕΙ για οργάνωση κοινών μαθημάτων και άλλων δράσεων. Ενδεικτικά, ο Καθηγητής Jeremy Adelman του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Princeton, σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Χριστίνα Κουλούρη, προσφέρουν σεμινάριο με τίτλο «A History of the World since 1300». Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μάθημα κοινό με τους φοιτητές του αμερικανικού Πανεπιστημίου Princeton, χάρη στη στήριξη του Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University. Το μάθημα έχει κλειστό αριθμό φοιτητών μετά από επιλογή βάσει επιδόσεων και γλωσσομάθειας και απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση. Μεγάλο μέρος της διδασκαλίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

«Μέσω της πλατφόρμας του μαθήματος παρακολουθούσαμε τις παραδόσεις. Από την άλλη, και η μεθοδολογία με την οποία μελετήσαμε τα γεγονότα – μέσα από μία σφαιρικότητα και με βάση τι γινόταν την ίδια περίοδο στις διάφορες γωνιές του κόσμου – ήταν καινοτόμος. Το τεχνικό κομμάτι της διδασκαλίας ήταν κάτι καινούργιο» παρατηρεί, μιλώντας στην «Κ», για το θέμα ο Μάριος Γιαννόπουλος, φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας που παρακολούθησε το μάθημα. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το σεμιναριακό μάθημα μία φορά την εβδομάδα συζητούσαν τα βασικά σημεία της παράδοσης στην έδρα του Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University στην Αθήνα, όπου και γινόταν και η αξιολόγηση της πορείας του μαθήματος.