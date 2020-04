Eurogroup: Το παρασκήνιο, οι τσακωμοί και στο βάθος ο κορωνοϊός

Μετά από 16 ώρες συνεδρίασης, πολλές διακοπές και αναρίθμητες προτάσεις συμβιβασμού, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ αποχώρησαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Eurogroup, χωρίς να μπορέσουν να συμφωνήσουν για τους όρους αλληλεγγύης που απαιτούνται απέναντι στο οικονομικό σοκ του κορωνοϊού.

Εγκατέλειψαν γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης και υποσχέθηκαν ότι θα ξανασυζητήσουν την Πέμπτη, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφωνία ανάμεσα σε Ολλανδούς και Ιταλούς ήταν αυτή που οδήγησε σε ναυάγιο: για το αν η ευρωπαϊκή στήριξη θα συνοδεύεται από μνημόνια ή όχι.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020