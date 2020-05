Eurovision 2020: Απόψε ο μεγάλος διαδικτυακός Α’ Ημιτελικός των τραγουδιών

Φέτος είναι μία πολύ διαφορετική βραδιά για την Eurovision, κυρίως επειδή δεν θα διεξαχθεί το διαγωνιστικό κομμάτι του θεσμού. Αντίθετα είναι μία γιορτή – ύμνος στη μουσική και το τραγούδι στην Ευρώπη. Απόψε, λοιπόν στις 22:00 ώρα Ελλάδος, θα παρακολουθήσουμε διαδικτυακά τα τραγούδια που κανονικά θα διαγωνίζονταν στον Α’ Ημιτελικό ενώ την ερχόμενη Πέμπτη θα παρακολουθήσουμε τα τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Οι συγκεκριμένοι ημιτελικοί θα είναι ο προάγγελος της μεγάλης βραδιάς του ερχόμενου Σαββάτου κατά την οποία θα προβληθούν 41 τραγούδια που επρόκειτο να συμμετάσχουν στη φετινή Eurovision.

Τι θα δούμε απόψε

Μέσα στις χώρες που θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους απόψε θα είναι και αυτό της διοργανώτριας χώρας, της Ολλανδίας, ενώ θα δούμε και τα τραγούδια δύο χωρών από τις Big Five, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια του σόου οι διοργανωτές υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις και άπειρη ψυχαγωγία.

Και φυσικά δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις. Όπως είναι το “Switch Your Genre”, όπου οι συμμετοχές θα ακουστούν σε μια άλλη εκδοχή από αυτή που έχουν… Για παράδειγμα, πώς θα ακουγόταν το “On Fire” των The Roops εάν ερμηνευόταν από τον Έλβις ή πώς ακούγεται το τραγούδι των Little Big “UNO” σε μια ακουστική εκδοχή;

Όσο για τα τραγούδια που θα απολαύσουμε απόψε, εκτός βέβαια από τη διοργανώτρια Ολλανδία και τις Γερμανία και Ιταλία, είναι των εξής χωρών:

Α’ ημιτελικός

Λευκορωσία

Λιθουανία

Σουηδία

Σλοβενία

Αυστραλία

Ιρλανδία

Ρωσία

Νορβηγία

Κύπρος

Κροατία

Αζερμπαϊτζάν

Μάλτα

Ισραήλ

Ουκρανία

Ρουμανία

Βέλγιο