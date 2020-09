Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι πρώτες ταινίες που εξασφάλισε

Με εντατικούς ρυθμούς γίνονται οι προετοιμασίες για το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί 5 έως 15 Νοεμβρίου. Η λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η φετινή διοργάνωση είναι ένα υβρικό μοντέλο το οποίο θα περιλαμβάνει προβολές και δράσεις τόσο σε αίθουσες όσο και στο διαδίκτυο και τον δημόσιο χώρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ταινίες που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιό του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιες μάλιστα από αυτές που έχουν ήδη κλειστεί έχουν ήδη ξεχωρίσει με μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ρίξτε μια ματιά και θα καταλάβετε…

Οι Ταινίες

Shorta των Άντερς Όλχολμ και Φρέντερικ Λους Βιντ (Δανία)

Μια καταιγιστική ταινία δράσης που ανεβάζει την αδρεναλίνη. Ένας νεαρός μετανάστης πεθαίνει υπό άγνωστες συνθήκες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Οι ομοεθνείς του ξεσηκώνονται σε ένα υποβαθμισμένο γκέτο στη Δανία. Δυο αστυνομικοί στέλνονται για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Οι μετανάστες πυρπολούν το αυτοκίνητό τους και οι αστυνομικοί παγιδεύονται στο γκέτο. Ένας νεαρός μετανάστης έρχεται να τους βοηθήσει, όμως ο ένας από τους δυο αστυνομικούς αποδεικνύεται ρατσιστής και βίαιος. Ασταμάτητα αγωνιώδες, απόλυτα επίκαιρο και ηλεκτρισμένο το Shorta (αστυνομία στα αραβικά) των Αντερς Ολχολμ και Φρέντερικ Λούς Βιντ δεν υποκύπτει σε κανένα κλισέ και δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα ακανθώδη ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η αστυνομική βία. Η ταινία γυρίστηκε πριν τη δολοφονία του Φλόιντ και μοιάζει απίστευτα προφητική.

Η νύχτα των βασιλιάδων / Night of the Κings του Φιλίπ Λακότ (Ακτή του Ελεφαντοστού, Γαλλία, Καναδάς)

Ξεχάστε οτιδήποτε ξέρατε για τις ταινίες φυλακής. Μολονότι είναι γυρισμένο μέσα σε μια από τις πιο επικίνδυνες φυλακές του κόσμου που βρίσκεται στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού, η ταινία είναι μία σύγχρονη εκδοχή του 1.001 Νύχτες. Όταν ένας νεαρός κρατούμενος φτάνει στη φυλακή και υποπτεύεται ότι θα τον σκοτώσουν αναγκάζεται να αφηγηθεί μια σειρά από συναρπαστικές, γοητευτικές, αστείες ιστορίες, τις οποίες οι υπόλοιποι κρατούμενοι τις παρακολουθούν άλλοτε έκπληκτοι και άλλοτε αυτοσχεδιάζοντας χορευτικά δρώμενα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να περάσει τη νύχτα και να γλιτώσει τον θάνατο. Ταυτόχρονα, ο αρχηγός της συμμορίας της φυλακής, ο οποίος είναι άρρωστος, βρίσκεται στο δίλημμα αν θα θυσιαστεί για χάρη ενός νεότερου αρχηγού, ο οποίος αμφισβητεί την εξουσία του. Με έναν φρενήρη ρυθμό, ανατροπές που σου κόβουν την ανάσα και την μαγεία των παλιών παραμυθιών, η Νύχτα των Βασιλιάδων είναι μια μαγευτική ταινία που προβλήθηκε στους Ορίζοντες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και στο Φεστιβάλ του Τορόντο, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Η καρδιά μου δεν χτυπά ώσπου να της το ζητήσεις / My Heart Can’t Beat Unless you Tell it to του Τζόναθαν Κουάρτας (ΗΠΑ)

Τρία αδέρφια, στα 30 τους, δυο άντρες και μια γυναίκα, μένουν σε ένα σπίτι που δεν αφήνουν ποτέ να μπει το φως της μέρας. Ο ένας αδερφός πάσχει από μια παράξενη αρρώστια: Δεν αντέχει το φως του ήλιου και τρέφεται μόνο με ανθρώπινο αίμα. Για να παρατείνουν τη ζωή του, τα αδέρφια του βγαίνουν τις νύχτες στο δρόμο και σκοτώνουν ανθρώπους προσφέροντάς του τροφή. Ακόμα κι αν η υπόθεση θυμίζει ταινία για βαμπίρ, είναι στην πραγματικότητα ένα συγκλονιστικό δράμα για την αδερφική αγάπη και την απόγνωση. Στον απόηχο ταινιών που αγαπήσαμε όπως το Άσε το κακό να μπει και Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί, το φιλμ καταφέρνει με συγκλονιστικό τρόπο να μιλήσει για τα αδιέξοδα της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας.

Προετοιμασίες για να είμαστε μαζί, άγνωστο για πόσο / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time της Λίλι Χόρβατ (Ουγγαρία)

Ταινία ανεξάντλητα ρομαντική κι απροσδόκητα μυστηριώδης. Μια κορυφαία νευροχειρουργός σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αμερικής αποφασίζει ξαφνικά να εγκαταλείψει τη ζωή και την καριέρα της και να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Ουγγαρία για να βρει τον άντρα που ερωτεύθηκε, έναν γιατρό που γνώρισε σε ένα συνέδριο. Το ραντεβού τους είναι σε μια από τις πιο διάσημες γέφυρες της Βουδαπέστης. Η υπόσχεση που είχαν δώσει, ήταν να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους μαζί. Μόνο που εκείνος όχι μόνο δεν εμφανίζεται στο ραντεβού, αλλά ορκίζεται ότι δεν την γνωρίζει καν. Τι συμβαίνει; Ποια είναι τα όρια της αφοσίωσης και της φαντασίας; Ένα αγωνιώδες παιχνίδι μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας σε μια απρόβλεπτη ρομαντική κομεντί που κρατά τον θεατή σε εγρήγορση μέχρι το αναπάντεχο φινάλε.

Φαντάσματα /Ghosts της Αζρα Ντενίζ Οκιάι (Τουρκία, Γαλλία, Κατάρ)

Ένα δυνατό πολιτικό σχόλιο για τη σύγχρονη τουρκική κοινωνία. Η αστυνομική αυθαιρεσία, ο μισογυνισμός, η ανοικοδόμηση που δεν έρχεται, οι γυναίκες που αντιστέκονται απέναντι σε ένα καθεστώς υποκρισίας που στηρίζεται στις προκαταλήψεις και ακυρώνει την έννοια της ελευθερίας, χτίζουν την ιστορία της Αζρά Ντενίζ Οκιάι. Η σκηνοθέτις ξεδιπλώνει τις αντιφάσεις και τη σύγκρουση ανάμεσα σε ένα πατριαρχικό καθεστώς και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, με υπέροχη καταιγιστική ενέργεια κι έναν δυναμικό νεανικό τρόπο, με κάμερα στο χέρι, παιχνίδια με τον αφηγηματικό χρόνο και εξαιρετικές ερμηνείες. Η ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Τα Φαντάσματα είχαν πάρει ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής του Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads, καθώς και την υποτροφία του MFI για ανάπτυξη σεναρίου στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης