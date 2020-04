Financial Times: Απευθείας στήριξη της Βρετανικής Κυβέρνησης από την Τράπεζα της Αγγλίας

Η βρετανική κυβέρνηση θα μπορεί να δανειστεί απεριόριστο αριθμό κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό που υπάρχει στη ΒοΕ, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο και την έξοδο στις αγορές.

Σε απευθείας χρηματοδότηση της βρετανικής κυβέρνησης λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, θα προχωρήσει η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ), όντας η πρώτη κεντρική τράπεζα που αναγκάζεται να εφαρμόζει ένα τόσο «επιθετικό» μέτρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης θα υπάρξει επέκταση του λογαριασμού «Ways and Means Facility» που διαθέτει στην κεντρική τράπεζα και μάλιστα κατά απεριόριστο ποσό, ενώ αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 370 εκατ. στερλίνες. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα μπορεί να δαπανά περισσότερο, χωρίς όμως να χρειάζεται να προσφύγει στις αγορές ομολόγων για να αντλήσει κεφάλαια. Βάσει, μάλιστα, των Financial Times, μία παρόμοια κίνηση που είχε γίνει το 2008 οδήγησε τον συγκεκριμένο λογαριασμό στο επίπεδο των 20 δισ. λιρών.

Σημειώνεται ότι η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αυξήσει τον δανεισμό της στα 45 δισ. στερλίνες τον Απρίλιο από 15 δισ. που αρχικά είχε σχεδιάσει καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω φυσικά των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και εν συνόλω της οικονομίας ώστε να αντεπεξέλθουν στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

«Η άμεση χρηματοδότηση της κυβέρνησης είναι προσωρινή και θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα», τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι τα ποσά που θα αντληθούν από τον εν λόγω λογαριασμό θα επιστραφούν το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν από το τέλος του 2020.

Financial Times: Bank of England to directly finance extra government spending

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής