Financial Times: Νέο μοντέλο μελέτης του κορωνοϊού παρουσιάζει μελέτη του Oxford University

Ο νέος κορωνοϊός μπορεί να έχει ήδη μολύνει πολύ περισσότερους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό, τι είχαν εκτιμήσει προηγουμένως οι επιστήμονες – ίσως όσο το ήμισυ του πληθυσμού.

Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, υποδηλώνουν ότι λιγότεροι από ένας στους χίλιους από αυτούς που έχουν μολυνθεί με Covid-19 θα αρρωστήσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη. Η μεγάλη πλειοψηφία εμφανίζει πολύ ήπια συμπτώματα ή καθόλου.

Ένα νέο μοντέλο παρατήρησης του ιού που διαμορφώθηκε από την ομάδα της Oxford’s Evolutionary Ecology of Infectious Disease δείχνει ότι το Covid-19 έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Όπως και πολλές αναδυόμενες λοιμώξεις, εξαπλώθηκε αόρατα για περισσότερο από ένα μήνα πριν καταγραφούν επίσημα οι πρώτες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Φεβρουαρίου. Η έρευνα παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική άποψη της επιδημίας από το μοντέλο που έχει διαμορφώσει το Imperial College London, το οποίο επηρέασε έντονα την κυβερνητική πολιτική ανά τον κόσμο.

Αν και οι επιστήμονες που έχουν διαμορφώσει το Oxford model θέτουν υπό κρίση το αντίστοιχο μοντέλο του Imperial, παρόλα αυτά δεν έχουν ασκήσει κριτική για την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στην Βρετανία, πράγμα που έγινε μεε τις συμβουλές του μοντέλου του Imperial.

Ο λόγος που δεν έχει γίνει κριτική στις μεθόδους καταστολής διάδοσης του κορωνοϊού ήταν, διότι ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του μοντέλου της Οξφόρδης. Σε κάθε περίπτωση και το νέο μοντέλο που βρίσκεται στα σπάργανα συμφωνεί με την κοινωνική απομόνωση, καθώς επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που γίνονται σοβαρά άρρωστοι και παράλληλα ανακουφίζει τη σοβαρή πίεση στο NHS κατά τη διάρκεια της αιχμής της επιδημίας.

Η μελέτη της Οξφόρδης βασίζεται σε αυτό που είναι γνωστό ως μοντέλο μελέτης του κορωνοϊού με βάση την αναλογία μολυσμένων και ατόμων που έχουν ξεπεράσει την ασθένεια, ενώ δημιουργήθηκε από αναφορές θανάτου από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Οι ερευνητές με βάση τις μελέτες κατέληξαν στις πιο πιθανές υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του ιού.

Η μοντελοποίηση επαναφέρει στο προσκήνιο την «ανοσία της αγέλης», την ιδέα ότι ο ιός θα σταματήσει να εξαπλώνεται όταν αρκετοί άνθρωποι έχουν γίνει ανθεκτικοί σε αυτό επειδή έχουν ήδη μολυνθεί. Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την ανεπίσημη στρατηγική της για την ανοσία της αγέλης – επιτρέποντας την ελεγχόμενη εξάπλωση της λοίμωξης – αφού οι επιστημονικοί σύμβουλοί της ανέφεραν ότι αυτό θα έπληττε την Εθνική Υπηρεσία Υγείας με ασθενείς που θα νοσούσαν σε μεγάλο βαθμό.

Αλλά τα αποτελέσματα του μοντέλου της Οξφόρδης θα σήμαινε ότι η χώρα είχε ήδη αποκτήσει ουσιαστική ανοσία αγέλης μέσω της μη αναγνωρισμένης εξάπλωσης του Covid-19 πάνω από δύο μήνες. Εάν τα συμπεράσματα επιβεβαιωθούν με δοκιμές, τότε οι σημερινοί περιορισμοί θα μπορούσαν να καταργηθούν πολύ νωρίτερα από ό, τι ανέφεραν οι υπουργοί.

Αν και ορισμένοι ειδικοί έχουν σπείρει την αμφιβολία για την διάρκεια της ανθρώπινης ανοσοποιητικής αντίδρασης στον ιό, η καθηγήτρια Gupta είπε ότι νέα στοιχεία της έχουν δώσει την πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα θα δημιουργήσει ανοσία αγέλης κατά του Covid-19.

Για να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία, η επιστημονική ομάδα που διαμόρφωσε το μοντέλο της Οξφόρδης συνεργάζεται με τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου του Cambridge και του Kent για να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν δοκιμές αντισωμάτων στον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες δοκιμές εξουδετέρωσης που παρέχουν αξιόπιστη ανάγνωση της προστατευτικής ανοσίας.

Ελπίζουν να ξεκινήσουν δοκιμές αργότερα αυτή την εβδομάδα και να λάβουν προκαταρκτικά αποτελέσματα μέσα σε λίγες μέρες.

Financial Times: Coronavirus may have infected half of UK population — Oxford study

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής