Financial Times: Οι CEO των περιόδων πολέμου δεν είναι ιδανικοί για την πανδημία

Στις 20 Απριλίου, ο γερμανικός όμιλος λογισμικού SAP δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην διάλυση της διπλής ηγεσίας της. Ο ένας συν-διευθύνων σύμβουλος, η Τζένιφερ Μόργκαν, θα παραιτηθεί, ενώ ο άλλος, ο Christian Klein, θα αναλάβει τη ηγεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί ισχυρή, ξεκάθαρη καθοδήγηση κατά την διάρκεια μίας άνευ προηγουμένου κρίσης.

Σε γενικές γραμμές, η SAP είχε μεγαλύτερη επιτυχία με την κατανομή ισχύος στην κορυφή από πολλές πολυεθνικές. Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι λόγοι, που δεν σχετίζονται με την κρίση, γιατί η SAP μπορεί να θέλει «να λάβει γρήγορα, αποφασιστική δράση» για να αποκαταστήσει μια «πολύ σαφή ηγετική δομή». Ωστόσο, η εταιρεία δεν είναι μόνη που προετοιμάζεται για πόλεμο και αναζητά την εγκαθίδρυση της ισχύος της, καθώς και ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τον Μάρτιο πως «Αυτός είναι ένας πόλεμος».

Αλλά μια πανδημία δεν είναι πόλεμος και οι «CEOs των περιόδων του πολέμου» δεν είναι ιδανικοί για την αντιμετώπιση όλων των συνεπειών της. Οι άνθρωποι αναμφίβολα κοιτάζουν τους ηγέτες τους σε στιγμές αβεβαιότητας. Πολλοί οργανισμοί καθυστερούν την προγραμματισμένη αποχώρηση έμπειρων ηγετικών στελεχών.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, σωστά, μπαίνουν μπροστά για να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στο μέτωπο. Ο ιδρυτής του Amazon Jeff Bezos είχε αφιερωθεί τελευταία σε στρατηγική σκέψη μεγάλης εμβέλειας στον Όμιλο. Η Amazon είναι περήφανη που διορίζει πολλούς πρώην υπαλλήλους με εμπειρία στην πρώτη γραμμή δύσκολων καταστάσεων.

Παρόλα αυτά και ο κ. Bezos σε λίγο καιρό θα πρέπει επίσης να εκχωρήσει εκ νέου κάποιες από τις αρμοδιότητες του. Εάν υπάρχει στρατιωτική αναλογία εδώ, είναι ότι οι διοικητές γνωρίζουν ότι μόλις ξεκινήσουν την αποστολή, πρέπει να την αφήσουν στους καλά εκπαιδευμένους κατώτερους αξιωματικούς τους στο πεδίο της μάχης για να αποφασίσουν πώς θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρηματίες της Silicon Valley υιοθέτησαν το πρόγραμμα σαν να ήταν μια εντολή κινητοποίησης από το Συμβούλιο των Επιτελαρχών. Ο Mark Zuckerberg, για παράδειγμα, έχει περιγραφεί ως Διευθύνων Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του πολέμου τα τελευταία χρόνια, αφού ήταν υποχρεωμένος να ενεργήσει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση των κρίσεων που πολέμησαν το Facebook.

Αν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι που αναλαμβάνουν σε δύσκολες περιόδους τις τύχες της εταιρείας προσφέρουν γρήγορες και σταθερές αποφάσεις, σε γενικές γραμμές αποτελούν ένα επικίνδυνο πρότυπο ηγεσίας σε αυτήν την κρίση. Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να ωθήσει τους απρόσεκτους ηγέτες σε μια άκαμπτη, πολεμική στάση.

Για να «κερδίσουν» εδώ, οι ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν με τους προμηθευτές τους και δεν μπορούν να πολεμήσουν την περίσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό που δεν γνωρίζουν και να είναι πρόθυμοι να προσαρμοστούν, αντί να προβάλουν ένα προκαταρκτικό σχέδιο.

Financial Times: Wartime CEOs are not the ideal leaders in this crisis

