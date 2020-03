Financial Times: Ριμπάουντ 1.200 μονάδων για τον Dow Jones ενόψει πακέτου τόνωσης

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές εξελίχθηκαν υψηλότερα την Τρίτη, ενισχυμένες από τις προσπάθειες της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας από την προηγούμενη ημέρα και το Κογκρέσο έκλεισε σε συμφωνία για δημοσιονομικό ερέθισμα για την ελάφρυνση των επιπτώσεων του κορωναϊού.

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν 6 τοις εκατό υψηλότερα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο, με το δείκτη Stoxx 600 της ηπείρου να συγκεντρώνει 6 τοις εκατό. Το FTSE 100 του Λονδίνου αυξήθηκε περισσότερο από 5 τοις εκατό, ενώ ο Dax της Φρανκφούρτης προχώρησε 7 τοις εκατό.

Ο αγώνας στην Ευρώπη ακολούθησε σημαντικές αυξήσεις στην Ασία ως απάντηση στη δέσμευση της Fed να αγοράσει απεριόριστο αριθμό ομολόγων. Παρουσιάστηκε επίσης παρά την άθλια απόδοση στις αμερικανικές μετοχές αμέσως μετά την ανακοίνωση της Fed.

“Αυτή είναι η στιγμή της Fed” οτιδήποτε χρειάζεται “, έγραψαν αναλυτές στην Invesco, αναφερόμενοι στη δέσμευση του κυβερνήτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, για το 2012, να σώσει το ευρώ. Αυτό σημείωσε, “ένα από τα πιο επιθετικά προγράμματα νομισματικής χαλάρωσης στην ιστορία των κεντρικών τραπεζών”.

Η δράση μπροστά από την αμερικανική αγορά άνοιξε τα συμβόλαια S & P 500 πέρα ​​από το όριο του 5% που προκαλεί μια παύση στις συναλλαγές και έρχεται μετά την πτώση του δείκτη κατά 3% τη Δευτέρα.

Ο κ. Kit Juckes, στρατηγικός της Société Générale, δήλωσε ότι «υπήρξε μια μικρή βελτίωση στη διάθεση» μετά τις «προσπάθειες του Herculean από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις».

“Συνολικά, η απάντηση είναι ευρύτερη και μεγαλύτερη από ό, τι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008/2009. Αλλά αυτό είναι πιο σφαιρικό και πιο σοβαρό. Εάν κάνετε ένα βήμα πίσω και δείτε τι έχει κάνει η Fed. . . είναι απίστευτο », είπε.

Η κίνηση της Fed έδωσε αρκετό χώρο αναπνοής για τις αγορές μετά από εβδομάδες έντονων μειώσεων των επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, αλλά η οικονομική εικόνα παραμένει ζοφερή. Παρακολουθούν στενά οι έρευνες που έδειξαν την Τρίτη ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη κατέρρευσε αυτό το μήνα, παρέχοντας μερικές από τις πρώτες ανασκέψεις σχετικά με την έκταση της ζημίας στην οικονομία της περιοχής που προκάλεσε η πανδημία.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η πραγματική εικόνα ήταν πιθανότατα ακόμη χειρότερη, καθώς τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα για την απαγόρευση της κοινωνικής επαφής άρχισαν να ισχύουν στις περισσότερες χώρες μετά τις έρευνες.

“Είναι ακόμα κάποιος να μαντέψει πόσο βαθιά είναι αυτό στην πραγματικότητα”, δήλωσε ο Bert Colijn, ανώτερος οικονομολόγος της ING. “Ίσως πιο σημαντικό είναι το πόσο μπορεί να αποφευχθεί η ανεργία και οι πτωχεύσεις για να καθοριστεί η πιθανότητα απότομης ανάκαμψης”.

Το δολάριο, το οποίο σημείωσε άνοδο κατά την κρίση του κοροναϊού, εξασθένησε για να δώσει κάποια ανακούφιση για τα ευάλωτα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής λίρας, η οποία αυξήθηκε κατά 2% στα 1,18 δολάρια.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν συνθλιβεί τις τελευταίες εβδομάδες από τους φόβους ότι η επιδημία κορωναϊού θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση. Η πανδημία έκλεισε τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις βιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο, περιορίζοντας τις κινήσεις δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Στις ΗΠΑ, ένα πακέτο ερέθισμα $ 2tn βρίσκεται υπό συζήτηση στο Capitol Hill. Οι δημοκράτες επέμειναν σε πιο αυστηρά όρια για το πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα σωστικά μέσα διάσωσης, αλλά ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια συμφωνία «πλησιάζει».

Η Credit Suisse δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει ότι το S & P 500 θα αυξηθεί κατά 20% από τα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ο επικεφαλής στρατηγικός της αμερικανικής εταιρείας Equity Jonathan Golub προειδοποίησε ότι θα υπάρξει περαιτέρω πίεση στα αποθέματα τις προσεχείς εβδομάδες, τα δεδομένα ελέγχουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών

Για να μπορέσει η αμερικανική οικονομία να βγει από την τρέχουσα κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση σχετικά αβλαβή, θα χρειαστούν πιο ριζοσπαστικές πολιτικές παρεμβάσεις τις επόμενες εβδομάδες », δήλωσε η Άννα Στουπύντσκα, επικεφαλής μακροοικονομικής και επενδυτικής στρατηγικής της Fidelity International.

Η απόδοση των 10 ετών του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά 0,08 ποσοστιαίες μονάδες σε μόλις πάνω από 0,85%. Η τιμή του αργού Brent, του διεθνούς δείκτη πετρελαίου, αυξήθηκε σε μόλις πάνω από $ 28 το βαρέλι.

Financial Times: Wall Street opens 6% higher as US closes in on stimulus deal

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής