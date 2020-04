Forbes: Το Netflix ετοιμάζει σειρά για την καραντίνα

Το Netflix, ετοιμάζει ένα τηλεοπτικό σόου-ανθολογία που θα αντικατοπτρίζει όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό με την καραντίνα και θα ονομάζεται “Social Distance”.

Η μαγνητοσκόπηση στο Χόλιγουντ έχει ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά ο δημιουργός Orange Is the New Black, Jenji Kohan, ξεκινά μια νέα σειρά ανθολογίας Netflix που ονομάζεται Social Distance, ενώ το σετ κάνει τα γυρίσματα από το σπίτι.

Δεν έχουν κυκλοφορήσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το σόου, όπως μια λίστα καστ ή ημερομηνία κυκλοφορίας, αν και η παραγωγή πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Η σειρά θα είναι μια σύντομη μορφή ανθολογίας που εξερευνά τη ζωή από κλειδαριά, σε στυλ βιντεοσκοπημένων λήψεων, ανέφεραν πηγές στο The Hollywood Reporter.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικά, είπε ο Kohan, με γραφή, σκηνοθεσία και μαγνητοσκόπηση να γίνονται στο σπίτι.

Οι παραγωγοί θα στείλουν αυτό που περιγράφεται ως κουτί “Blue Apron of production” σε καραντίνα ηθοποιούς για να τραβήξουν τις σκηνές τους, ανέφεραν πηγές.

Ο Kohan θα συνοδευτεί από μια ομάδα από το Orange Is the New Black, συμπεριλαμβανομένης της Hilary Weisman Graham ως showrunner και του Diego Velasco ως σκηνοθέτη.

Το Social Distancing θα είναι η τελευταία προσθήκη στις σειρές που γυρίστηκαν από το σπίτι, που θα συμμετάσχει στο Saturday Night Live και σε ομιλίες αργά το βράδυ, συμπεριλαμβανομένων των Jimmy Fallon’s Tonight Show, Stephen Colbert’s Late Show και του Trevor Noah’s Daily Show. Αυτή την εβδομάδα, το καστ του παλιού NBC hit Parks and Recreation θα επανενωθεί από το σπίτι για ένα σενάριο με θέμα το coronavirus.

Forbes: ‘Orange Is The New Black’ Creator Is Bringing A Coronavirus Series To Netflix

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής