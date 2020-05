FT: Μέτρα οικονομίας κλίμακος από τη Rolls Royse ελέω πανδημίας

Η Rolls-Royce ετοιμάζεται να μειώσει έως και 8.000 θέσεις εργασίας, τη μεγαλύτερη ενιαία μείωση σε περισσότερα από 30 χρόνια, αφού οι κατασκευαστές αεροσκαφών Airbus και Boeing μείωσαν την παραγωγή για να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση από αεροπορικές εταιρείες που αγωνίζονται να επιβιώσουν από την κατάρρευση των παγκόσμιων αεροπορικών ταξιδιών.

Ανώτερα στελέχη του κατασκευαστή αεροκινητήρων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αρχίσει να εργάζονται σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα συρρικνώσει το 52.000 εργατικό δυναμικό έως και 15 τοις εκατό, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους της εταιρείας.

Ακολουθεί την ανακοίνωση της Ryanair την Παρασκευή ότι ετοιμάζεται να μειώσει 3.000 θέσεις εργασίας, ή το 15 τοις εκατό του 19.000 εργατικού δυναμικού της, και το σχέδιο της IAG να μειώσει 12.000 υπαλλήλους της British Airways, ή σχεδόν το 30% των 42.000 απασχολούμενων.

Δεν αναμένεται ανακοίνωση για το τελικό ποσό πριν από τα τέλη Μαΐου, όταν η Rolls-Royce είπε ότι θα ενημερώσει τους υπαλλήλους. Οι συζητήσεις μόλις ξεκίνησαν με τα συνδικάτα, ανέφεραν οι πηγές και θα μπορούσαν να βρεθούν μέτρα για τον περιορισμό του τελικού αριθμού. Ωστόσο, η κλίμακα είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη από ό, τι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν ο Όμιλος μείωσε 5.000 θέσεις εργασίας, ανέφεραν δύο άτομα.

Αυτό θα είναι το τελευταίο σε μια σειρά προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και απώλειας θέσεων εργασίας που έχουν χτυπήσει το εργατικό δυναμικό της Rolls-Royce από μια σειρά απωλειών κέρδους που ξεκίνησε το 2013. Φέτος έπρεπε να κλείσει ένα διετές σχέδιο για τη μείωση 4.600 θέσεων εργασίας.

Στο παρελθόν, οι περικοπές θέσεων εργασίας επικεντρώθηκαν σε διευθυντικά στελέχη, προσωπικό υποστήριξης και προσωπικό μηχανικού τομέα. Αυτή τη φορά όμως, οι περικοπές θα επηρεάσουν το εργοστάσιο.

Financial Times: Rolls-Royce to cut up to 8,000 jobs as aviation crisis bites

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής