GNTM: «Όποιος φεύγει από το Star δεν επιστρέφει» λέει η Καγιά για την Έλενα Χριστοπούλου

Η Βίκυ Καγιά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της Έλενας Χριστοπούλου στο επόμενο Greece’s Next Top Model.

Η fashion editor και κριτής του δημοφιλούς ριάλιτι, διευκρίνισε πως για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε εκτίμηση για το επόμενο μπάτζετ αλλά έσπευσε να διαλύσει τις φήμες για αποχώρηση και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: «Από ό,τι ξέρω η κριτική επιτροπή θα είναι η ίδια», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούμε να δούμε την Έλενα Χριστοπούλου ξανά στο GNTM γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Δεν νομίζω να γίνεται να επιστρέψει, όποιος φεύγει από το STAR δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα προσωπικά με την Έλενα Χριστοπούλου, οποιος φεύγει από το κανάλι δεν επιστρέφει», σχολίασε για την booker manager που βρίσκεται πλέον στα πλατό του My Style Rocks που προβάλλεται στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την γνώμη της για το My Style Rocks, η Βίκυ Καγιά δεν δίστασε να ασκήσει αυστηρή κριτική: «Το My Style Rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι του στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα, απλά δεν μου αρέσει σαν concept. Θα ήθελα να υπάρχει ένα θέμα. Εγώ είμαι “απέναντι”, στο shopping star. Τα κορίτσια [...] δεν μου αρέσουν πάρα πολύ». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως θεωρεί πάρα πολύ καλή την συμμετοχή της πρώην συνεργάτιδάς της: «Την έχω δει την Έλενα Χριστοπούλου στο My Style Rocks, πάρα πολύ καλή, είναι μετρημένη, όπως πρέπει να είναι».

Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά και τις φήμες ότι έχει ασκήσει βέτο, ώστε να μην βρίσκεται στην επιτροπή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα αστειεύεστε τώρα [...] Ναι και την πρώτη χρονιά είχα θέσει βέτο για τον Δημήτρη. Όλο βέτο θέτω, τι προβλήματα έχω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηλιάνα, ίσα ίσα που φέτος συνεργαστήκαμε όλοι πολύ αρμονικά, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά και λύθηκαν τα πράγματα. Προσωπικά σαν Βίκυ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν συνεργάτη μου. Από εκεί και πέρα, αν έχουν κάποια μεταξύ τους συμφωνία που εγώ δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω να σας πως. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι».

Δείτε τις δηλώσεις του μοντέλου: