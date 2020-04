The Guardian: Ο κορωνοϊός αλλάζει πολλά στην κουλτούρα των celebrity!

Σίγουρα ο κορωνοϊός έχει πλήξει τον τομέα της υγείας, της οικονομίας, αλλά έχει πλήξει και τον τομέα του lifestyle, και συγκεκριμένα τους διάσημους.

Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τι φοράει ή για το ποια είναι η απόλαυση. Η προσοχή του κόσμου έχει εκτραπεί από μια πανδημία. Φαίνεται σαν μερικές προσωπικότητες αρχίζουν να παλεύουν με την συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι εξίσου σημαντικές ή αγαπημένες όσο σκέφτονταν ότι ήταν.

Η Gal Gadot ήταν η πρώτη που βίωσε την αλλαγή στο κλίμα που επικρατεί για τους διάσημους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό”, μας διαβεβαίωσε το αστέρι της Wonder Woman σε ένα βίντεο στο Instagram πριν από δύο εβδομάδες, προτού ξεκινήσει το challenge που τραγουδούν όλες οι διασημότητες το Imagine του John Lennon.

Κάποιος θα πίστευε ότι οι διάσημοι θα μπορούσαν να έχουν μάθει από την άσχημη απάντησή στο τραγούδι με την Gadot. Αλλά όχι, τα κραυγαλέα μηνύματα ελπίδας από τις προσωπικότητες συνεχίζουν να έρχονται – όπως και οι αηδιασμένες απαντήσεις από το κοινό.

Η Madonna, για λόγους που μόνο εκείνη ξέρει, αποφάσισε να μας επικοινωνήσει την καμπάνια μένουμε σπίτι από μια μπανιέρα γεμάτη από ροδοπέταλα. Ο Covid-19 “δεν ενδιαφέρεται για το πόσο πλούσιος είσαι” μας ενημέρωσε. “Είναι ο μεγάλος ισοσταθμιστής”. Σίγουρα έφερε τους ανθρώπους μαζί σε περιφρόνηση.

Έπειτα, υπάρχει ο δισεκατομμυριούχος David Geffen, ο οποίος διέγραψε το Instagram μετά από τη φοβερή αντίδραση στο post που δημοσίευσε φωτογραφίες του υπερπληρώματος των 590 εκατομμυρίων δολαρίων (£ 480 εκατομμυρίων), με το οποίο απομονώθηκε, με τη φράση “ελπίζουμε όλοι να μένουν ασφαλείς”.

Έχοντας μεγαλύτερη λάμψη στα κοινωνικά δίκτυα, το ίδιο έκανε και η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία δεν απομόνωσε τον εαυτό της σε μία υπερπολυτελή θαλαμηγό. Αντ ‘αυτού, μαθαίνει ανιδιοτελώς τον κόσμο να πλένει τα χέρια του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τα παιδιά της που καθαρίζουν τα χέρια τους με σαπούνι $ 39 Aesop. Μια πραγματική γυναίκα του λαού.

Από ότι φαίνεται, το τελευταίο επεισόδιο το προκάλεσε ο Pharrell William, ο οποίος κάλεσε το κοινό του να κάνει δωρεές στα νοσοκομεία, για να λάβει την απάντηση: “Αξίζετε πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, δώστε τα δικά σας χρήματα.”

Ο Williams διευκρίνισε αργότερα ότι είχε ήδη δώσει χρήματα. Παρ ‘όλα αυτά, η γενική αίσθηση είναι ότι οι διάσημοι προτιμούν να βρουν χρήματα από το κοινό τους παρά να προσφέρουν οι ίδιοι. Ο σεφ και τηλεοπτικός αστέρας Bobby Flay, για παράδειγμα, ο οποίος λέγεται ότι η περιουσία του ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια δολάρια, δημιούργησε μια καμπάνια GoFundMe για να τον βοηθήσει να πληρώσει τους υπαλλήλους του εστιατορίου.

Ο κορωνοϊός έχει ήδη κάνει την ανισότητα αδύνατη να αγνοηθεί. Δεν είναι μόνο η ανισότητα στον πλούτο, αλλά και η ανισότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Ένας διάσημος μπορεί έχοντας απλά συμπτώματα να εξετάζετε με το τεστ για τον κορωνοϊό, ενώ ένας συγγενής ή φίλος μπορεί να εμφανίζει σοβαρότερα συμπτώματα και να μην έχει πρόσβαση σε τεστ ή σε κρεβάτι νοσοκομείου.

Η κουλτούρα των διασημοτήτων και ο καπιταλισμός είναι δύο έννοιες αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Και οι δύο ανυψώνουν το άτομο πάνω από το συλλογικό αγαθό. Βασίζονται στο ψέμα της “αξιοκρατίας”: εργαστείτε σκληρά και μπορείτε να επιτύχετε ό, τι θέλετε.

Ωστόσο, έχει γίνει άβολα σαφής πόσο λίγο εκτιμούμε τους σκληρότερα εργαζόμενους – τους επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, το προσωπικό των σούπερ μάρκετ, τους οδηγούς λεωφορείων και τους οδηγούς παράδοσης που κρατούν τον κόσμο σε λειτουργία, ενώ οι πλούσιοι τρέχουν στα δεύτερα σπίτια τους.

Και δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκάθαρο πόσο λίγο οι άνθρωποι που κερδίζουν τα περισσότερα συμβάλλουν στην κοινωνία. “Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό,” μας λένε οι πλούσιοι και διάσημοι. Λυπούμαστε, αλλά είναι προφανές ότι δεν είμαστε.

The Guardian: The coronavirus crisis has exposed the ugly truth about celebrity culture and capitalism

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής