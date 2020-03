H Cardi B θα χαρίσει όλα τα έσοδα σε ανθρώπους που έπληξε οικονομικά ο κορωνοϊός

ν πριν από ένα μήνα μάς έλεγες ότι το αγαπημένο μας κομμάτι της Cardi B θα μιλούσε για τους κορωνοϊούς, δεν θα σε πιστεύαμαε, αλλά κι όμως αυτό είναι πραγματικότητα.

Το τραγούδι, που δίνει έμφαση στο στίχο “Coronavirus, it’s getting real!”, είναι πραγματικά πολύ καλό. Το τραγούδι κέρδισε πολλά likes από τους χρήστες του TikTok και εκτοξεύτηκε στο iTunes στη λίστα του hip hop chart. Τη Δευτέρα, η Cardi έγραψε στο Τwitter: “Είμαι έτοιμη να ζητήσω να μπει αυτό το τραγούδι στο Spotify”.

I’m boutta tell Atlantic to put this song on Spotify 😩 https://t.co/NXYgDxE2W0

— iamcardib (@iamcardib) March 16, 2020