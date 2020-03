H Oprah Winfrey έπεσε στη σκηνή και η τούμπα της έγινε viral [βίντεο]

Είναι μια από τις διασημότερες και πλουσιότερες τηλεπαρουσιάστριες του πλανήτη, αλλά ακόμα και η διαβόητη Oprah Winfrey έχει τις άτυχες στιγμές της.

Και μια τέτοια άτυχη στιγμή είχε ενώ μιλούσε σε συνέδριο γνωστής εταιρείας που ειδικεύεται στο αδυνάτισμα.

Oprah’s ankles buckled like pilgrim shoes. pic.twitter.com/6NrzWzoN5K

Η Oprah βρίσκονταν στη σκηνή στο event WW Presents: Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus και μιλούσε στο κοινό και την ώρα που έλεγε τα ακόλουθα λόγια σωριάστηκε: «Αυτός είναι ο δικός μου ορισμός για την ευεξία: Η ευεξία για μένα σημαίνει να έχεις όλα τα πράγματα σε ισορροπία. Και η ισορροπία δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα πρέπει να είναι ίσα ή ειρηνικά ανά πάσα στιγμή».

Michael Jackson just reminded Oprah that’s he’s dead but not dead dead. #oprah #michaeljackson #kojoanim pic.twitter.com/lo6yv2mieT

— Kojo Anim (@kojoanimlive) March 1, 2020