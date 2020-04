H θρυλική πορεία του Μάικλ Τζόρνταν – «Κανένας δεν θα δουλέψει ποτέ όσο σκληρά δούλεψα εγώ»

πολυαναμενόμενη σειρά-ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix από το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (20/4) και οι λάτρεις του μπάσκετ, του αθλητισμού και όχι μόνο, μπορούν να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την πορεία του σπουδαιότερου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών και των Σικάγο Μπουλς προς την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου τίτλου στην ιστορία τους.

Το «The Last Dance» -«Ο τελευταίος χορός»- έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την Κυριακή του Πάσχα από το ESPN και στον υπόλοιπο κόσμο είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του Netflix, που ανέβασε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων, που παρουσιάζει τη συναρπαστική σεζόν 1997-98 και τον τελευταίο τίτλο των Σικάγο Μπουλς. Οι θεατές θα μεταφερθούν εκεί όπου όλα ξεκίνησαν -από τις παιδικές ρίζες του Τζόρνταν, στις κακές συνθήκες των Μπουλς πριν από την άφιξή του και πώς η ομάδα χτίστηκε ύστερα από το ντραφτ του Air Mike το 1984, μέχρι τις δυσκολίες που τελικά οδήγησαν την ομάδα στον πρώτο της τίτλο του NBA.

Η σειρά εξιστορεί στο κοινό τα πρώτα πέντε πρωταθλήματα των Μπουλς και οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους θριάμβους που διαδραματίσθηκαν εκτός γηπέδου και αποτέλεσαν μέρος ενός φαινόμενου αλλαγής κουλτούρας, δημιουργημένου από τον Τζόρνταν και τους Μπουλς.

Μάτζικ: «Ηταν φανταστικό, το λάτρεψα»

Ηδη τα πρώτα σχόλια από τις ΗΠΑ ήταν αποθεωτικά και για τη σειρά αλλά βεβαίως και για τον κυριαρχικό Μάικλ Τζόρνταν. Ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον εξήγησε ποια είναι η παρακαταθήκη που θα αφήσει στους νεώτερους η σειρά «The Last Dance» για τον Τζόρνταν. «Το Last Dance για τον Μάικλ Τζόρνταν ήταν φανταστικό και λάτρεψα και τις δύο ώρες! Οι νεαροί φίλαθλοι, που δεν είχαν την ευκαιρία να δουν τον Μάικλ να παίζει, θα καταλάβουν τώρα γιατί είναι ο καλύτερος όλων των εποχών στο μπάσκετ» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Το πρόγραμμα προβολής από το Netflix

Αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των επεισοδίων της σειράς «Τhe Last Dance» στο Netflix:

Δευτέρα, 20 Απριλίου – Επεισόδια 1-2

Δευτέρα, 27 Απριλίου – Επεισόδια 3-4

Δευτέρα, 4 Μαΐου – Επεισόδια 5-6

Δευτέρα, 11 Μαΐου – Επεισόδια 7-8

Δευτέρα, 18 Μαΐου – Επεισόδια 9-10

