Honda Next EV Project: Διθέσιο τρίθυρο υβρίδιο

Ο Ρώσος σχεδιαστής Nikita Pavlov δημοσίευσε πρόσφατα ένα έργο με το όνομα Honda Next EV, το οποίο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής του στο Honda R&D Tokyo το φθινόπωρο του περασμένου έτους. Ο Pavlov λέει ότι «η πρόκληση αυτού του έργου ήταν να δημιουργήσει μια διαφορετική κατηγορία οχήματος, χρησιμοποιώντας ως βάση το Honda E. Η κύρια ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα μικρό, αλλά ευρύχωρο αυτοκίνητο, κατάλληλο για ταξίδια στη Σκανδιναβία».

Το Next EV αυξάνει το μέγεθος του Honda e διατηρώντας μόνο μερικά από τα ρετρό σχεδιαστικά στοιχεία του υιοθετώντας παράλληλα αυτό που ο Pavlov ονομάζει «Shooting Brake» αμάξωμα. Το συνολικό σχήμα του Next EV είναι ελαφρώς πιο ήπιο από το Honda e με πιο κυρτές γραμμές και ομαλά τελειώματα. Ενώ το Honda e διαθέτει απλούς στρογγυλούς προβολείς LED, το Next EV διαθέτει μια πιο περίπλοκη σειρά φωτισμού που βρίσκεται πίσω από ένα διαφανές πλαίσιο. Το λογότυπο της Honda βρίσκεται επίσης επάνω σε αυτό το φωτιζόμενο πάνελ.

Παρόλο που η μελέτη θεωρητικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως Shooting Brake, το αποτέλεσμα δείχνει πιο όρθιο και ψηλότερο από τα περισσότερα αντίστοιχα του είδους, με την τρίθυρη εκδοχή να θυμίζει το Hyundai Veloster. Ο σχεδιαστής λέει ότι αυτό επιτρέπει περισσότερο εσωτερικό χώρο. Μιλώντας για αυτό, το κάθισμα του συνοδηγού είναι αρκετά ξεκούραστο και δεν θυμίζει ένα συνηθισμένο κάθισμα αυτοκινήτου. Σε όλη την καμπίνα υπάρχουν επίσης πολλές ξύλινες επιφάνειες.

Ενώ το Next EV είναι διθέσιο, έχει τρεις πόρτες. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια ενιαία πόρτα ενώ από την άλλη, υπάρχουν αντίστροφα ανοιγόμενες, τύπου Rolls-Royce. Στο πίσω μέρος βρίσκεται μια μεγάλη επιφάνεια από LED φώτα που εκτείνεται μέχρι τη γραμμή οροφής. Το πρωτότυπο διαθέτει επίσης ηλιακή οροφή.