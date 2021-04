Η NASA επέλεξε την SpaceX για την επιστροφή στη Σελήνη

Η Nasa επέλεξε τη SpaceX, την εταιρεία του Έλον Μασκ, για την επόμενη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία. Η επιλογή της SpaceX έναντι της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και της αμυντικής βιομηχανίας Dynetics, αποτελεί κίνηση-έκπληξη καθώς συνήθως η NASA επέλεγε περισσότερες εταιρείες σε περίπτωση που κάποια αποτύγχανε.

Ο Μπέζος και ο Μασκ, ο πρώτος και τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος αντίστοιχα σύμφωνα με το Forbes, συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος τελικά θα καταφέρει να ηγηθεί της ανθρώπινης επιστροφής στη Σελήνη, για πρώτη φορά από το 1972. Η επιλογή της SpaceX ήταν «προς το συμφέρον» της υπηρεσίας, δήλωσε η Λάιζα Γουάτσον-Μόργκαν, η υπεύθυνη του προγράμματος αυτού, ανακοινώνοντας ότι η αποστολή ενδέχεται να γίνει ακόμη και εντός του 2024. Το συμβόλαιο ανέρχεται σε ύψος 2,9 δισ. δολαρίων.

.@NASA has selected @SpaceX to continue the development of its Human Landing System for the #Artemis program.

The Human Landing System will take astronauts from lunar orbit to the lunar surface and back. Read the full announcement: https://t.co/tkojemwUUr pic.twitter.com/bvOX6DQsXA

— NASA’s Artemis Program (@NASAArtemis) April 16, 2021