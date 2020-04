Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Σε τροφή, στέγη και σύστημα υγείας πάνε τα πρώτα 31 εκατ. δολ της δωρεάς

Σε παροχές τροφής, στέγης, ψυχολογικής υποστήριξης και ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού, που δίνει σκληρή μάχη με τον κορωνοϊό, σε διεθνές επίπεδο, θα διατεθούν 31 εκατ. δολάρια, από τα συνολικά 100 εκατ δολ. της κολοσσιαίας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος η οποία εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί σε 35 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καθώς και στην υποστήριξη των νοσηλευτών, γιατρών και υπαλλήλων καθαρισμού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID-19, στην Ελλάδα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε την έκταση του αντικτύπου της πανδημίας σε ολόκληρη την κοινωνία. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε όλους όσοι συνεχίζουν, παρά τις καθημερινές σημαντικές προκλήσεις, να βρίσκονται στο πλευρό των πιο ευάλωτων», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος και συμπληρώνει: «Kαθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας, ποτέ ξανά δεν είχαν ανακύψει τόσο πολλές και σύνθετες ανάγκες. Η συλλογική μας προσπάθεια πρέπει να είναι άμεση και παράλληλα να έχει το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Ο πρώτος κύκλος δωρεών του ΙΣΝ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη μπροστά μας, καθώς φαίνεται ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα μας ακολουθούν για μεγάλο διάστημα».

ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Με δωρεές συνολικού ύψους $13 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ θα συμβάλει στη διασφάλιση σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, κάλυψης ειδών βασικής ανάγκης και άμεσης υποστήριξης ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα, η οποία έχει σημαντική θέση στην καρδιά και το έργο του Ιδρύματος, θα λάβει δωρεά συνολικού ύψους $11,9 εκατ. (€11 εκατομμυρίων) προσβλέπει στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών που προέκυψαν τόσο από την πανδημία όσο και ιαπό την πρόσφατη κοινωνικο – οικονομική κρίση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς. Δεδομένων των συνθηκών με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα, το ΙΣΝ προχωράει σε ένα σημαντικό βήμα, προσφέροντας $8,1 εκατομμύρια (€7,5 εκατομμύρια) για να υποστηρίξει την καρδιά του εθνικού συστήματος υγείας, και συγκεκριμένα το προσωπικό των νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από τον COVID-19.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της αλτρουιστικής προσπάθειας των ηρώων της πρώτης γραμμής στη μάχη ενάντια στην πανδημία, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, το ΙΣΝ θα προσφέρει ισάξια τιμητική αμοιβή σε περίπου 5.000 νοσηλευτές, γιατρούς και προσωπικό καθαριότητας που εργάζονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείως αναφοράς για τον COVID-19 ή σε κλινικές Covid-19.

Η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα αποτελεί συνήθη πρακτική του ΙΣΝ, εδώ και χρόνια, ως αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση του τομέα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Ενδεικτικό παράδειγμα συνεργασίας του ΙΣΝ με τον δημόσιο τομέα αποτελεί η υπό εξέλιξη Πρωτοβουλία για την Υγεία, συνολικού ύψους άνω των €400 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποιείται η αναμόρφωση και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της δεύτερης ΜΕΘ και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε συνεργασία του ΙΣΝ με τον Θανάση και τη Μαρίνα Μαρτίνου.

Διασφάλιση Σίτισης • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Προμήθεια τροφίμων των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε όλους τους δήμους ανά την Ελλάδα για διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε βασικά επισιτιστικά αγαθά των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η δωρεά θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία και επίβλεψη της Deloitte, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση, αποτελεσματική και διαφανής πρόσβαση στα τρόφιμα. • Mπορούμε: Εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος παροχής voucher σε συνεργασία με δήμους ανά την Ελλάδα για την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί, από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2020.

Ψυχολογική Yποστήριξη

Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας. Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία Διασφάλις.η Σίτισης και Ψυχολογική Υποστήριξη. Οι δωρεές συνολικού ύψους $1,35 εκατομμυρίων περιλαμβάνουν: Associazione CasAmica, Ιταλία: Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στην κοινότητα και έκτακτη βοήθεια στη μονάδα περίθαλψης του οργανισμού στο Λέκο. • CRESCER, Πορτογαλία: Παροχή εκατοντάδων γευμάτων, που ετοιμάζονται στο συνεταιριστικό εστιατόριο, για αστέγους. • Barça Foundation, Ισπανία, Καταλονία: Διασφάλιση σίτισης και ψυχολογική υποστήριξη μέσω του Red Cross Catalonia, ειδικότερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και αστέγους, καθώς και σε παιδιά, μέσω του κυβερνητικού προγράμματος σίτισης της Καταλονίας. EMERGENCY, Ιταλία: Μόνιμες και κινητές ιατρικές μονάδες σε εννέα περιοχές της Ιταλίας, οι οποίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 8.000 ασθενείς υπό συνθήκες Covid-19, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση στην υγεία. • Enfance et Partage, Γαλλία: Αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης μέσω ψυχολογικής υποστήριξης. • Fondazione Progetto Arca, Ιταλία: Παροχή γευμάτων, στέγης, και ειδών βασικής ανάγκης, σε αστέγους, ηλικιωμένους και οικογένειες. • The French Red Cross, Γαλλία: Διανομή γευμάτων και ψυχολογική υποστήριξη μέσω δεκάδων χιλιάδων εθελοντών. • Grandes Amigos, Ισπανία: Παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε περίπου χίλιους ενήλικες με τη βοήθεια εθελοντών. • The Italian Red Cross, Ιταλία: Διανομή γευμάτων και ειδών προσωπικής υγιεινής σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες, καθώς και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης μέσω εικοσιτετράωρης τηλεφωνικής γραμμής που λαμβάνει χιλιάδες τηλεφωνήματα καθημερινά. • The Spanish Red Cross, Ισπανία: Παροχή γευμάτων και ειδών βασικής ανάγκης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη σε όλη τη χώρα.

O Javier Senent, Πρόεδρος του Spanish Red Cross, σημείωσε: «Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα σε διάφορους τομείς που χρήζουν ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, προκειμένου να βοηθηθούν γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, χωρίς διακρίσεις. Για αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι υποστηρίζουν την πρωτοβουλία Red Cross RESPONDE plan, μια πρωτοβουλία που ανήκει σε όλους, με σκοπό να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση».

ΗΠΑ

Το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεές συνολικού ύψους $5,93 εκατομμυρίων τόσο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όσο και σε συνεργατικά funds, με έμφαση στη διασφάλιση σίτισης και ειδών πρώτης ανάγκης, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και έκτακτη υποστήριξη καλλιτεχνών. Ο Mike Dahl, Eκτελεστικός Διευθυντής του Βroad Street Ministry (BSM), ενός από τους οργανισμούς που υποστηρίζει το ΙΣΝ, σημείωσε: «Oι φιλοξενούμενοι του ΒSM αποτελούν μερικούς από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς αυτής της πανδημίας. Πώς να μείνεις σπίτι, εάν δεν έχεις σπίτι για να μείνεις; H γενναιόδωρη και επίκαιρη υποστήριξη του ΙΣΝ μάς βοηθάει να 4 συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες που σώζουν ζωές κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου».

Διασφάλιση Σίτισης: Καθώς τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε περιοχές που έχουν επιβληθεί τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, η οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι εκφράζεται με τη μορφή διατροφικής ανασφάλειας. To γεγονός ότι αρκετές τράπεζες τροφίμων παραμένουν κλειστές έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη ζήτηση σε όσες λειτουργούν ακόμη. Οι δωρεές συνολικού ύψους $1,63 εκατ. περιλαμβάνουν τα: Broad Street Ministry, Φιλαδέλφεια: Παροχή φαγητού και προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε αστέγους. Πρόκειται για έναν από τους λίγους οργανισμούς, στον συγκεκριμένο τομέα, που εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη. City Harvest, Νέα Υόρκη: Διανομή μεγάλων ποσοτήτων φαγητού. • Citymeals on Wheels, Νέα Υόρκη: Διανομή υγιεινών γευμάτων σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στη Νέα Υόρκη, καθώς και έλεγχος της υγείας τους. • Coalition for the Homeless, Nέα Υόρκη: Καθημερινή διανομή περίπου χιλίων γευμάτων και παροχή προπληρωμένων καρτών για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής υγιεινής και μασκών σε ξενώνες αστέγων. God’s Love We Deliver, Νέα Υόρκη: Παροχή περίπου 10.000 γευμάτων καθημερινά σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες που ζουν στη Νέα Υόρκη. Kingsbridge Heights Community Center, Nέα Υόρκη: Προσφορά γευμάτων και δωροεπιταγών για είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες. Safe Horizon, Nέα Υόρκη: Παροχή στέγης, τροφίμων, ρουχισμού και εγκαταστάσεων υγιεινής σε αστέγους. Stanley Μ. Isaacs Νeighborhood Center, Nέα Υόρκη: Παροχή τροφίμων σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα που ζουν στις περιοχές Upper East Side και East Harlem στη Νέα Υόρκη. Στο ΙΣΝ πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα όταν συνεργαζόμαστε. Με το σκεπτικό αυτό, πραγματοποιήσαμε δωρεά συνολικού ύψους $2 εκατομμυρίων στον οργανισμό Robin Hood, ο οποίος έχει ως αποστολή τον περιορισμό της φτώχιας. Η δωρεά θα διατεθεί για τη στήριξη ανθρώπων και οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Tο Robin Hood Relief Fund προσβλέπει στη διασφάλιση σίτισης και στέγης, στην παροχή βοήθειας σε παιδιά και πρόσφυγες, καθώς και στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανασφάλειας και την κάλυψη υγειονομικών αναγκών.Το ΙΣΝ είναι ευγνώμον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Robin Hood, Wes Moore και την ομάδα του για τη συνεργασία και ταχύτατη ανταπόκρισή τους.

Ψυχολογική Υποστήριξη: Oι σοβαρές συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Η αντιμετώπισή τους είναι και θα παραμείνει, και στη συνέχεια, ένας από τους βασικούς άξονες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για τον COVID-19. Στον πρώτο κύκλο δωρεών, 5 δωρεές συνολικού ύψους $1,5 εκατομμυρίων, θα διατεθούν για την ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και ενηλίκων, παιδιών και άλλων ευπαθών ομάδων: American Cancer Society, HΠΑ: Παροχή περίπου 1.000 καταλυμάτων για τη φιλοξενία και επίτευξη της κοινωνικής απομόνωσης υγειονομικού προσωπικού. Center to Advance Palliative Care, ΗΠΑ: Υποστήριξη υγειονομικού προσωπικού, μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού για τον COVID-19, για τη διαχείριση συμπτωμάτων και τη βελτίωση της επικοινωνίας με ασθενείς και οικογένειες ασθενών που ζουν με σοβαρά νοσήματα. Fund for Public Health in NYC, Νέα Υόρκη: Υποστήριξη ηλικιωμένων και ανθρώπων που είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους, εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης. New Alternatives for Children, Νέα Υόρκη: Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικής φροντίδας και κάλυψη βασικών αναγκών σε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, χρόνια νοσήματα και ψυχολογικές παθήσεις. Service Program for Older People, Νέα Υόρκη: Παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε χιλιάδες ηλικιωμένους που ζουν στη Νέα Υόρκη.

Έκτακτη Υποστήριξη Καλλιτεχνών

Mε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς να παραμένουν κλειστοί, οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που καλούνται να ενισχύσουν το συλλογικό μας ηθικό. Η υποστήριξη του ΙΣΝ, συνολικού ύψους $800.000 για τρία συνεργατικά funds, θα διασφαλίσει την έκτακτη στήριξη μεμονωμένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών μικρού και μεσαίου μεγέθους: Dance/NYC, Νέα Υόρκη: Υποστήριξη εκατοντάδων χορευτών και ομάδων χορού στη Νέα Υόρκη με έκτακτη οικονομική υποστήριξη μέσω του COVID-19 Dance Relief Fund. Swiss Institute Νέα Υόρκη: Στήριξη 15 οργανισμών στη Νέα Υόρκη που υποστηρίζουν καλλιτέχνες, όπως μεταξύ άλλων του Swiss Institute, μέσω του συνεργατικoύ fund που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του οργανισμού. United States Artists, HΠΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση με δωρεά ύψους $5000 για την κάλυψη βασικών αναγκών καλλιτεχνών που ζουν στις ΗΠΑ μέσω του Artist Relief Fund.

ΑΦΡΙΚΗ

Σε συνεργασία με το Bloomberg Philanthropies, το ΙΣΝ υποστηρίζει με δωρεά ύψους $3 εκατομμυρίων την πρωτοβουλία του Vital Strategies Resolve to Save Lives. Η Πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης της πανδημίας σε κράτη της Αφρικής, ενισχύοντας την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής απομόνωσης, τις επιπτώσεις της στην αύξηση της πείνας και την προώθηση έγκυρης πληροφόρησης για τον COVID-19. Μέσω της δωρεάς θα διασφαλιστεί άμεση υποστήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας σε όλες τις χώρες της Αφρικής, όπως, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση σχετικά με τον περιορισμό της μόλυνσης. Η υπεύθυνη του προγράμματος δημόσιας υγείας του Bloomberg Philanthropies, Δρ. Kelly Henning, δήλωσε σχετικά: «Οι συνέπειες της πανδημίας στη δημόσια υγεία και οικονομία απαιτούν μια διεθνή, συλλογική προσέγγιση. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, o οργανισμός Vital Strategies αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, την ικανότητά του να συντονίζει και να κινητοποιεί δυνάμεις που σώζουν ζωές. Η υποστήριξη του ΙΣΝ είναι τώρα πιο απαραίτητη από ποτέ, βοηθώντας εργαζόμενους της πρώτης γραμμής και κυβερνήσεις στη μάχη τους ενάντια στον θανατηφόρο ιό».

Εκτεταμένη διεθνής δράση για την άμεση ενίσχυση των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο

Το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεά ύψους $3 εκατομμυρίων στη UNICEF, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του οργανισμού, με τίτλο UNICEF’s COVID-19 response. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη διασφάλιση πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, με παροχή προστατευτικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού και βασικών ειδών έκτακτης ανάγκης. Το ΙΣΝ είναι ευγνώμον στην Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Henrietta Fore, και στην ομάδα της για τη συνεργασία. Το ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο και απόθεμα σε είδη έκτακτης ανάγκης -το μεγαλύτερο στον κόσμο- καθιστούν τον οργανισμό τον πλέον κατάλληλο για τη γρήγορη διάθεση των ειδών, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Μακροπρόθεσμοί στόχοι

Η άμεση οικονομική υποστήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αποτελεί τη βασική φιλοσοφία που διέπει τον πρώτο κύκλο δωρεών. Σε δεύτερο χρόνο, το ΙΣΝ προσπαθεί να αξιολογήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τους τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της κρίσης, όπως, μεταξύ άλλων, τις ελλείψεις σε βασικά είδη και τις συνέπειες στην ψυχική υγεία και εκπαίδευση. Παράλληλα, το ΙΣΝ υποστηρίζει την έρευνα και τον σχεδιασμό που θα οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα. Η δυνατότητα να ελέγξουμε τη διασπορά της νόσου είναι πολύ κρίσιμη κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ΙΣΝ είναι ιδιαίτερα υπερήφανο που υποστηρίζει τo Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με δωρεά $3 εκατομμυρίων, για την κρίσιμης σημασίας πρωτοβουλία με τίτλο COVID-19 Τesting Insights Initiative. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να παρέχει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό περιεκτικά δεδομένα που προκύπτουν από τεστ για τον COVID19, παράλληλα με αναλύσεις και οδηγίες από επιστήμονες και ειδικούς. Η Πρωτοβουλία προκύπτει ως φυσική συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας, σε διαφορετικούς τομείς, μεταξύ του ΙΣΝ και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπως, μεταξύ άλλων, του Berman Institute of Bioethics και προσβλέπει να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις μας.

Οι δωρεές έρχονται σε συνέχεια της οικονομικής υποστήριξης συνολικού ύψους $3 εκατομμυρίων στο Rockefeller University, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19. Η εν λόγω δωρεά στηρίζει το ερευνητικό έργο 18 εργαστηρίων για την θεραπευτική αντιμετώπιση της πανδημίας, επεκτείνοντας παράλληλα τη μακροχρόνια συνεργασία του ΙΣΝ και του Rockefeller University.