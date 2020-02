Instagram: Το νέο update σας φέρνει πιο κοντά με «ποθητούς» χρήστες (pic)

Το Instagram προσέθεσε μια νέα λειτουργία με σκοπό οι χρήστες να μπορέσουν ευκολότερα να ξεκαθαρίσουν το feed τους, κάνοντας unfollow τους λογαριασμούς με τους οποίους δεν υπάρχει ιδιαίτερη αλληλεπίδραση.

Την ρύθμιση μπορεί κανείς να βρει πατώντας στο προφίλ του το “Ακολουθεί”. Πρώτα εμφανίζονται οι “Λιγότερες αλληλεπιδράσεις” και ακριβώς από κάτω οι “Περισσότερες προβολές στη ροή”, όπου μπορεί να δει κανείς τους λογαριασμούς με τους οποίους αλληλεπιδρά περισσότερο.

Το νέο χαρακτηριστικό στοχεύει στο να βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν ένα “ξεκαθάρισμα” στο προφίλ τους, σβήνοντας λογαριασμούς με τους οποίους δεν υπάρχει τόση… “επαφή”.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020