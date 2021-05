Ισραηλινή εφημερίδα με πρωτοσέλιδο τα «67 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα»

Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο κυκλοφόρησε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, στον απόηχο των φονικών συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

«67 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα: αυτό είναι το τίμημα του πολέμου» γράφει η εφημερίδα παραθέτοντας τις φωτογραφίες τους.

Respect: The Israeli Newspaper Haaretz–whose readers also send their children to fight in Israel’s wars–publishes names and photos of the Palestinian children killed by Israel in Gaza. “67 children were killed in Gaza, that is the price of the war.” This is unprecedented. https://t.co/2yUA3P5oo4

