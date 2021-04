Καναδάς: Πολιτικός εμφανίστηκε γυμνός σε τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom

Ένας Καναδός πολιτικός απολογήθηκε αφού εμφανίστηκε γυμνός μετά από τηλεδιάσκεψη με συναδέλφους του μέσω Zoom.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές σφάλμα», δήλωσε ο William Amos, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή του Πόντιακ του Κεμπέκ.

«Το βίντεό μου ενεργοποιήθηκε κατά λάθος καθώς άλλαζα τα ρούχα μου για να πάω για τζόκινγκ», είπε.

Ένα στιγμιότυπο του περιστατικού που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα δείχνει τον κ. Amos να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο πάνω από την περιοχή των γεννητικών του οργάνων.

Ο Amos, μέλος των φιλελευθέρων του κοινοβουλίου, «συνελήφθη» από την κάμερα να στέκεται πίσω από μια καρέκλα κοντά σε ένα γραφείο ανάμεσα στις σημαίες του Κεμπέκ και του Καναδά.

Ο ίδιος δήλωσε ντροπιασμένος για το περιστατικό, το οποίο περιέγραψε ως «ειλικρινές λάθος» που «δεν θα συμβεί ξανά».

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021